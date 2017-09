Nuk ka fitues, Flamurtari – Luftëtari mbyllet ne barazim

Rrjeta të paprekura në Flamurtari – Luftëtari , sfidë ekipesh interesante në fazën sulmuese, ku kishin spikatur në dy ndeshjet e fundit vlonjatët me 5 gola të shënuar.

Luante ndeshjen e parë në shtëpi Flamurtari, në kërkim të fitores së tretë radhazi Duro ruante tredhëmbëshin Bushic, Kamara e Alves, te Luftëtari, ishi i madh Bregu bashkë me Abazaj e Brahimaj mbështesnin sulmuesin Eri Lamce. Me shiritin e kapitenit në krah Bushic që nuk arrin të devijojë si duhet me kokë një krosim nga e majta pas 5 minutash lojë. Sinjali i parë nga vendasit por edhe Luftëtari tregon se ka shkuar në Vlorë me pretendime në të 11 duke impenjuar Nurkovic.

Në të 13 Alves ngre një pretendim në zonë që nuk merret parasysh nga Jorgji, minuta të tëra kalojnë me dy skuadrat që e kanë të vështirë për të ndërtuar raste të pastra në portat kundërshtare, deri në të 28 kur një goditje e devijuar e Dejvi Bregut rrezikon të kthehet në problematike për Nurkovic, që gjithsesi tregon vlerat e tij menjëherë më pas kur shpëton portën me një ndërhyrje të bukur në goditjen potente të Lamces. Në minutën e 42 edhe Miraka në krahun tjetër i përgjigjet si duhet goditjes me kokjë të Tomislav Bushic dhe pjesa e parë mbyllet me rrjeta te paprekura. Edhe fillimi i të dytës përvec ndonjë dueli të fortë ka shumë pak për të treguar dhe duhet pritur minuta e 70 për të parë një tentativë të vërtetë me Abazaj që godet nga brenda zonës.

Një minutë më vonë është më i mirë shansi për Flamurtarin me Kamara që merr topin nga kthimi dhe i jep një asist Lejdi Licajt që harkon pa gjetur trajektoren fituese. Minutat që kalojnë rrisin presionin mbi Flamurtarin që intensifikon goditjet, në të 80 është Rrapaj që i paraprin në momentin e fundit Bushic, ndërsa në goditjen e këndit menjëherë më pas Ditmar Bici nuk arrin të gjejë shënjestrën e duhur nga zona e vogël. Bëhet asfiksues në minutat e fundit presioni i Flamurtarit që ka një tjetër rast të mirë në të 89, por Viktor Juffo e çon në ajër për zhgënjimin e tifozëve dhe trajnerit Shpëtim Duro. Provon deri në sekondën e fundit Flamurtari por pa sukses, 0-0, i dyti radhazi për Luftëtarin që merr me vete një pikë të merituar në një fushë të vështirë, me Flamurtarin që ndalet në debutimin në shtëpi pas dy fitoreve radhazi dhe përkohësisht arrin në kuotën e 7 pikëve në krye Kukësin dhe Skënderbeun.

30 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)