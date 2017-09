Salihi nuk ndalet, tjetër gol në Austri

Hamdi Salihi vazhdon të shkëlqejë në ligën e dytë të futbollit austriak, duke ndihmuar skuadrën e tij Wiener Neustadt të hedhë hapa të rëndësishëm drejt ngjitjes në Bundesligën e këtij vendi. Edhe në javën e 13-të, Wiener Neustadt iu fal këmbëve të bomberit shkodran i cili realizoi një tjetër gol me vlerë tre pikëshe, me skuadrën kryeqytetase që triumfoi 1-0 në transfertë ndaj Hartberg-ut dhe ruajti kreun në kategorinë e dytë.

Në minutën e 68-të i shërbyer nga Grundler, Salihi u kordinua në mënyrë perfekte dhe me një goditje fluturimthi realizoi një gol shumë të bukur për ti dhënë fitoren formacionit vjenez. Ky ishte goli i 9-të për ish sulmuesin e Skënderbeut në këtë sezon të ligës së dytë austriake me Salihin që është në garë për të fituar Këpucën e Artë, edhe pse aktualisht është i dyti në renditjen e golashënuesve më të mirë pasi kryeson Chabbi i Riedit me 10 finalizime.

Ndërkohë Wiener Neustadt falë fitores ndaj Hartbergut me golin e Salihit u ngjit në kuotën e 27 pikëve duke mbajtur pas në renditje pikërisht ish skuadrën e 33-vjecarit shkodran, Ried-in.

