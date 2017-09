Sofia Vergara, edhe këtë vit është aktorja më e paguar

Sofia Vergara edhe këtë vit është shpallur aktorja më e paguar në botë. Me të ardhurat që ka grumbulluar, një shumë prej 41.5 milionë dollarë, aktorja ia ka kaluar të gjitha yjeve të tjerë femra apo meshkuj.

Ylli i Hollivudit ka lidhur marrëveshje me një sërë kompanish, si; Rooms To Go, Avon, Shark Ninja, Pepsi, CoverGirl dhe Head & Shoulders, Vergara dhe këto i kanë siguruar pasuri marramendëse jashtë ekranit dhe profesionit të saj si aktore.

Ndërkohë, dimë që bukuroshja 45-vjeçare është nominuar për çmimet Emmy për rolin e saj Gloria Delgado-Pritchett në filmin Modern Family.

30 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)