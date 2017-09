Vllaznia bën lojën, Laçi merr fitoren, Mezani debuton me 3 pikë

Brenda një jave Laçi bën “mea culpa” dhe rikthehet te fitorja por gjithashtu rikthen te humbja edhe Vllazninë që pas atij barazimi në Gjirokastër krijoi iluzionin se skuadra shkodrane ishte shëruar plotësisht nga sindroma e sezonit të shkuar. Kurbinasit thyejnë pastër 2-0 skuadrën e Armando Cungut në një ndeshje ku shkodranët kërkuan me ngulm golin por fitoren e arritën vendasit që i japin fund krizës dhe i bëjnë një dhuratë mirëseardhje trajnerit të Gentjan Mezani. Nuk ka shumë ndryshime për të dyja skuadrat që nga minuta e parë, por trajneri vlonjat preferon të guxojë me ë riun Xhixha në sulm dhe lojtari i kombëtares shpresa ia shpërbleu me një paraqitje pozitive. Laçi atipik në pjesën e parë.

Skuadra kurbinase si rrallëherë në fushën e saj ia la iniciativën dhe topin miqve dhe Vllaznia përfitoi duke e nisur me gazin në maksimum. Ribaj nga e djathta nuk gjeti kuadratin ashtu si edhe Lika që nuk referoi pasimin por goditjen e gabuar . Selmani vendimtar në dy raste të tjera teksa bllokoi Çinarin dhe Pjeshkën në shtyllën e dytë. Momente të arta për Vllazninë dhe me të drejtë Armando Cungun nuk mund ta mbante stoli për rastet e shpërdoruara. Në të parin rast të vërtetë, Laçi shokoi shkodranët me të riun Xhixha që përfitoi nga topi i ndaur në këmbët e tij, duke e ndalur topin në rrjetë 21.

Shokohen shkodranët që nuk u besojnë syve por ky është Laçi i formatit Mezani që ka arritur të injektojë cinizëm të mjaftueshëm, ndërsa Vllaznia me Hasanin dhe Bardullën u shfaq sërish e paqartë në zonën e rreptësisë së kurbinasve. Një goditje e rëndë për Vllazninë në pjesën e dytë kur pas një starti sërish në kërkim të golit, e gjeti rrjetën por në portën e Selimajt. Pjeshka në mënyrë të pavullnetshme i dha drejtim pa kthim topit të ardhur nga e djathta e sulit bardhezi.

Sërish pjeshka protagonist në minutën e 69 por këtë herë lojtari shkodran shpëton portën e tij nga një kërcënim serioz që erdhi nga këmbët e brazilianit Eskerda. Çinari dha sinjalin e radhës pak minuta më pas , ndërsa në fund Vucaj tentoi eurogolin duke mbyllur kapitullin e një sfide të dështuar për Vllazninë që mbetet në kuotën e 4 pikëve pas 4 javëve të para dhe në zonën e rrezikut, ndërsa Laçi ngjitet në klasifikim me 6 pikë dhe shkon i qetë drejt pushimeve të fillimtetorit, i shëruar prej plagëve të shkaktuara nga Luftëtari dhe Kukësi.

30 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)