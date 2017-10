Barcelona fiton mes kaosit kundër Las Palmas

Barcelona ka fituar me rezultatin 3-0 ndeshjen e luajtur kundër Las Palmas, e vlefshme për javën e shtatë te kampionatit spanjoll. Takimi është pezulluar fillimisht për shkak të rrëmujave të krijuara me rastin e referendumit për pavarësinë e Katalunjës, por më pas është zhvilluar në orën e parashikuar me dyer të mbyllura. Goli që ka zhbllokuar sfidën ka ardhur në pjesën e dytë dhe është realizuar nga mesfushori Busquets, i cili ka mposhtur portierin e miqve me një goditje me kokë gjatë zhvillimit të një goditje nga këndi.

Në minutën e 71-të, vendasit kanë shënuar golin e dytë me Lionel Messi, i cili ka fiksuar shifrat në 3-0 në minutën e 77-të. Barcelona ka marrë fitoren e shtatë radhazi në kampionat dhe është ngjitur në kuotën e 21 pikëve.

Ndërkohë, situata jashtë stadiumit vazhdon te jetë kaotike. Në fakt, sipas qeverisë katalanase, 337 njerëz kanë mbetur të plagosur nga përleshjet me policinë, që ka ndërhyrë për të mos i lejuar njerëzit të votojnë. Ministria e Brendshme e Spanjës ka bërë të ditur se ka mbyllur 79 qendra zgjedhore dhe se ka arrestuar tre persona, mes të cilëve edhe një minore, për mosbindje dhe sulm ndaj policisë; 11 agjentë kanë marrë plagë të lehta.

1 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)