Ekspozohen objekte personale të At Zef Pllumit (FOTO)

Zhguni i At Zef Pllumit është ekspozuar bashkë me sende të tjera personale në ekspozitën e hapur në Arqipeshkevinë Tiranë-Durrës. Mes objekteve shohim dhe dorëshkrimin e veprës monumentale “Rrno për me tregue”.

1 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)