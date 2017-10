Francë, një person sulmon me thikë kalimtarët, 2 të vdekur

Dy femra janë vrarë me thikë në stacionin e trenit në Marsejë nga një terrorist, i cili përpara se të ezekutohej nga policia thirri ‘Allahu Akbar’ gjatë sulmit.

Oficerë të shumtë të armatosur dhe ushtarë rrethuan menjëherë zonën.

Të dy viktimat ishin gra, njëra u pre në qafë më thikë ndërsa tjetra u godit të stomak. Të duja gjetën vdekjen e menjëhershme.

Ministri i Brendshëm francez, Gerard Collomb tha se ishte duke udhëtuar menjëherë drejt vendngjarjes.

Ndërkohë, policia franceze shkroi përmes rrjetit social “Twitter” se situata në stacionin në fjalë është kthyer në normalitet, pasi agresori ishte neutralizuar. Gjatë kësaj kohe, shërbimi hekurudhor ishte ndërprerë, ndërsa policia u kërkoi fillimisht njerëzve të shmangnin zonën.

Zyra e prokurorit në Paris tha në një deklaratë për mediat se hetimi do të përqëndrohet në “vrasjet e lidhura me një organizatë terroriste” dhe “vrasje në tentativë të një zyrtari publik”, të dy akuzat e lidhura me terrorin.

Fotografitë e para nga vendi i ngjarjes treguan një grua të shtrirë në tokë dhe policë të armatosur që qëndronin mbi një burrë në dysheme.Nuk ishte menjëherë e qartë nëse ky ishte sulmuesi apo një njeri tjetër i arrestuar.

Një burim i policisë tha se agresori me thikë në dorë fillimisht kishte bërtitur duke kërcënuar dhe më pas kishte sulmuar dy gratë.

Sulmi ndodhi pak para orës 14:00. Brenda gjysmë ore, stacioni dhe zona rreth tij u bllokuan dhe njerëzit u paralajmëruan të qëndrojnë larg.

1 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)