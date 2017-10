Lirohet deputeti i VV, gjykata i ndalon afrimin fizik ndaj Milaim Zekës

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Frashër Krasniqi, është liruar sot nga Gjykata themelore, pasi kjo e fundit nuk ka pranuar kërkesën e prokurorit për caktimin e masës së paraburgimit.

Avokati i Krasniqit, Tomë Gashi, ka treguar për lirimin e tij, duke thënë se Krasniqit i është caktuar masa e ndalimit fizik të deputetit Milaim Zeka në kuvend në distancë prej 5 m dhe jashtë kuvendit në distancë prej 100 m.

Postimi i plotë i Gashit:

Lirohet Frasher Krasniqi. Sot gjykata themelore ne seancen gjyqesore nuk ka pranuar kerkesen e Prokurorit per caktimin e mases se paraburgimit per deputetin e levizjes Vetevendosje. Atij i eshte caktuar masa e ndalimit te ofrimit fizik te z. Milaim Zeka ne Kuvend ne distanc prej 5 m dhe jasht Kuvendit ne distanc prej 100 m. Frasheri eshte liruar nga masa e arrestit te caktuar dy dite me pare.Prokurori i qeshtjes ka nxjerr vendim per zhvillimin e hetimeve per Frasher Krasniqi per lendim te lehte trupor shkaktuar ne incidenti ne debat televiziv ndaj z. Milaim Zeka , por Prokurori i shtetit po ashtu ka nxjerr vendim per zhvillim te hetimeve kunder z. Milaim Zeka per veper penale te Kanosjes ndaj Deputetit te Levizjes VV Frasher Krasniqi , kanosjen ndaj Frasherit sipas prokurorit e ka kryer z. Zeka ne po te njejtin emision, keshtu qe te dy deputetet jan ne hetime per incidentin ku edhe njeri edhe tjetri jan edhe te dyshuar edhe te demtuat ne raport me njeri tjetrin.

1 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)