Napoli perfekt, Memushaj e Gjimshiti trembin Interin

Napoli i Elseid Hysaj ruan ecurinë perfekte në Serinë A duke regjistruar fitoren e 7-të në po kaq ndeshje të luajtura. Të kaltërit fituan 3-0 përballë Cagliari-t, me ndeshjen që u zhbllokua pas vetëm 4 minutave nga Marek Hamsik. Dries Mertens dyfishoi rezultatin me 11-metërsh përpara pushimit ndërmjet pjesëve, ndërsa në të 47-ën tifozët në “San Paolo” festuan sërish pas golit të Koulibaly. Me këtë sukses, Napoli mbetet në krye të renditjes me pikë të plota.

Interit i mjaftuan dy gola të Brozovic në harkun e tre minutave për të fituar në fushën e Beneventos, ku Gjimshiti dhe Memushaj ishin titullarë. Brozovic zhbllokoi ndeshjen në të 19-të pas asistit të Candrevas, ndërsa në minutën e 22-të realizoi edhe golin e dytë. Benevento nuk u dorëzua dhe provoi me Memushajn. Kuqeziu ishte i pafat në të 25-ën, me topin që u përplas në traversë, ndërsa pak çaste me pas tentativa e tij u frenua. Për të rihapur lojën mendoi D’Alessandro në fundin e pjesës së parë, ndërsa suksesi aspak i lehtë, ku kapiteni Ikardi u la në hije nga Gjimshiti e mban Interin pranë kreut.

Fitore me goleadë 6-1 për Lazio-n e Thomas Strakoshës përballë Sassuolos. Portieri kuqezi nuk mund të bënte asgjë përballë penalltisë së ekzekutuar nga Berardi, me bardhekaltërit që nisën përmbysjen e madhe pas perlës së Luis Albertos në fundin e pjesës së parë.

Mesfushori spanjoll ishte njeriu i ndeshjes, pasi në harkun e pak sekondave shërbeu De Vrij për golin e dytë, ndërsa në të 58-ën realizoi edhe golin e tretë të vendasve. Dominimi i Lazios u shoqërua me dy gola të realizuar nga Parolo në minutat 64 dhe 69 të lojës, ndërsa në listën e golashënuesve nuk mund të mungonte Ciro Immobile, që vulosi fitoren 6-1 me penallti.

1 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)