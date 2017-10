Spanja humbet Carvajal ndaj Shqipërisë

Probleme për trajnerin e Spanjës Julen Lopetegui para ndeshjes me Shqipërinë, në program të premten e ardhshme. Alvaro Moratta dhe Dani Carvajal, pjesë e listës së Spanjës për sfidën që do të luhet në Alicante mund të mos jenë të gatshëm për trajnerin e La Roja-s. Sulmuesi i Chelseat u dëmtua në minutën e 34 të takimit me Manchester Cityn, Morata pësoi një lëndim në pjesën e pasmë të kofshës së majtë dhe kërkoi zëvendësimin.

Në Federatën spanjolle do të presin rezultatet e ekzaminimeve mjekësore të stafit të Chelseat për të mësuar shkallën e dëmtimit me Lopeteguin që ka katër opsione për të zëvendësuar sulmuesin, Sergio Leon, Gerard Moreno, Mariano dhe Suso, por Morata konsiderohej padyshim një pikë e fortë për Spanjën pasi ka shënuar 3 gola dhe dhënë një asist në dy takimet e fundit të La Roja-s, ndërsa me Chelsean ka shënuar 7 gola dhe dhënë dy asiste në 10 ndeshje.

Rrezikon të mos jetë ndaj Shqipërisë dhe Dani Carvajal, me Realin e Madridit që paralajmëroi mungesën e mbrojtësit për sfidën me Espanyolin, pasi vuan nga një virus që i ka shkaktuar edhe probleme me zemrën. Futbollisti vuante prej ditësh por sëmundja e rrallë është konfirmuar vetëm të shtunën, dhe edhe pse bëhet vjalë thjesht për një virus, nuk rekomandohen sforcimet fizike dhe lojtarit mund ti duhen edhe disa javë pushim për kurimin e plotë, ndaj dhe mediat spanjolle e japin me shumë siguri mungesën e tij për ndeshjet me Shqipërinë dhe Izraelin.

1 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)