Amerikanët fitues të Çmimit Nobel në fushën e Mjeksisë

Tre hulumtues amerikanë janë nderuar me Çmimit Nobel në fushën e Mjeksisë, për zbulimet e tyre rreth ritmeve kardiake, funksionimit ditor të trupit të njeriut. Fituesit janë, Jeffrey Hall, Michael Rosbach dhe Michal Young, njofton instituti, Karolinska, në Suedi. Fituesit e Çmimeve në fushën e Fizikës, Kimisë dhe për Paqe do të bëhen të ditur gjatë javës.

Për fituesin e Çmimit në Ekonomi do të njoftohet javën e ardhshme. Çmimi i shumë pritur është ai për Paqe, që do të prezantohet në kryeqytetin norvegjez, në Oslo.Pritet që ky çmim të shpallet me 6 tetor.

2 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)