Basha: Vendi në katastrofë, qeveria është blerë nga krimi

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha pas përfundimit të mbledhjes së grupit, tha se po përgatit një plan ligjor për të mposhtur krimin.

Sipas Bashës Shqipëria është në prag gremine dhe katastrofe për sa i përket shtetit ligjor. Ai nuk la pa përmendur edhe çështjes e votës, sipas të cilit është blerë dhe tjetërsuar nga paratë e krimit prej Edi Ramës dhe Partia Socialiste.

“Blerja dhe tjetërsimi i votës nga Rama dhe PS u bë nga paratë e pista të krimit të organizuar dhe ndihmës së bandave dhe klaneve kriminale të krimit të organizuar. Qytetarët e kanë të qartë se kur një qeveri del nga shitblerja e votës edhe vete qeveria është e blerë. Kur përdoren kriminelët për të mbledhur votat e qytetarëve qeveria i përket krimineleve dhe jo qytetarëve, – u shpreh ai. – Vendi është në prag të një gremine, është një katastrofë totale sa i përket shtetit ligjor dhe demokracisë. Kjo është një kambanë alarmi për çdo shqiptar të ndershëm. Ndaj PD po përgatit një plan politik dhe ligjor për të nisur bashkë me shqiptarët e ndershëm pa dallime politike një luftë e cila dhe do të ketë vetëm një përfundim, mposhtjen e krimit të organizuar dhe për këtë duhet të mposhten ustallarët e tyre politikë, – tha kryetari i PD. –

T’i kërkosh Ramës të luftojë krimin e organizuar do të thotë t’i kërkosh të luftojë vetveten. Besoj se kjo është e tepërt. Ndaj detyra jonë është të bëhemi bashkë në një front të gjerë opozitar, në një aleancë të vlerave me të gjithë qytetarët shqiptarë, e ardhmja e fëmijëve cenohet nga krimi i organizuar me pushtet dhe ti japim vendit zgjidhjen e vetme të kësaj gjendje që është largimi i kartelit politiko kriminal me në krye kryeministrin e votave të blera të mazhorancës fiktive dhe të një parlamenti ilegjitim” tha Basha.

2 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)