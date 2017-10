FMN: Mandati i qeverisë së re mundësi, për dyfishimin e reformave

Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka lëshuar një deklaratë për Shqipërinë, duke Ekonomia e Shqipërisë vijon të fuqizohet, duke përfituar nga rritja e kërkesës vendase, Investimet e Huaja Direkte të mëdha të lidhura me sektorin energjetik, rritja e turizmit dhe rimëkëmbja e partnerëve tregtarë më kryesorë nga BE-ja.

Misioni thotë se mandati i qartë zgjedhor i qeverisë së re i ofron asaj një mundësi të rrallë për dyfishimin e punës për reformat. “Çuarja përpara e programit të reformave është me rëndësi kritike për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, zvogëlimin e risqeve fiskale dhe rritjen e potencialit të rritjes ekonomike”, thekson FMN-ja.

Misioni thotë se reformat e mëtejshme strukturore do të jenë me rëndësi kritike për t’u dhënë zgjidhje këtyre pengesave. “Reforma e thellë në sistemin gjyqësor, e miratuar në mesin e vitit 2016, të zbatohet me shpejtësi dhe vendosmëri. Nevojitet një strategji e re për të drejtat e pronësisë, për ta çuar përpara procesin e regjistrimit dhe digjitalizimit dhe për të bashkërenduar proceset e kthimit dhe legalizimit të pronave.

Për t’u dhënë zgjidhje presioneve demografike që lindin nga emigrimi i vazhdueshëm, mospërputhjes së kualifikimeve me nevojat në tregun shqiptar të punës që është përgjithësisht fleksibël, si dhe shkallës së lartë të papunësisë tek të rinjtë, autoritetet duhet të fuqizojnë kapacitetin e institucioneve shtetërore të punësimit dhe të investojnë më tej në arsimin e lartë dhe në formimin profesional”, thuhet më tej.

Gjithashtu, FMN thotë se për të zvogëluar informalitetin, rekomandohet të rishikohen politikat e pagës minimale për punonjësit në moshë të re, me kualifikim të ulët apo për punonjësit me kohë të pjesshme.

2 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)