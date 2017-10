ISIS: Vrasësi i Las Vegasit, i konvertuar në mysliman. SHBA e mohon

ISIS ka pretendon se personi që iu mori jetën të paktën 50 personave dhe plagosi 400 të tjerë, ishte konvertuar në mysliman muaj më parë.

Lajmi është bërë i ditur nga faqja e internetit që drejtohet nga terroristët. Stephen Paddock, ka hapur zjarr mbi turmën, duke shkaktuar një masakër të vërtetë.

Kjo u përhap me shpejtësi nga mediat amerikane, aq sa detyruan autoritetet vendase që të dalin me një deklaratë e të njoftojnë me bindje se autori i masakrës që la 58 të vdekur dhe 200 të plagosur nuk ka lidhje me ekstremizmin islamik.

“Nuk ka asnjë të dhënë, asnjë fakt a provë që të lidhë vrasësin e Las Vegasit me grupe terroriste ndërkombëtare”, thanë autoritetet amerikane.

2 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)