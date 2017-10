Rruga e Arbrit, MIE nis shqyrtimin e ofertave

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka hapur këtë të hënë ofertat për dhënien me konçesion të rrugës së Arbrit, që parashikon përmirësimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e saj.

Sipas një njoftimi për shtyp të MIE, kompanitë në fjalë janë: “Adem Pojani”; “Alb-Star” Shpk.; “Gjoka Construction” Sh.a. Sa i takon subjektit të parë, nga kontrolli paraprak ka rezultuar se dokumentacioni i paraqitur prej tij nuk ka qenë i mjaftueshëm që oferta t’i merrej në konsideratë.

Operatori i dytë ekonomik, nga ana tjetër, ka paraqitur disa dokumente, por pa detajet për ofertën financiare.

Ndërsa lidhur me subjektin e tretë, komisioni i koncesionit ka vlerësuar se dokumentacioni ka qenë i plotësuar dhe se “Gjoka Construction” ka propozuar si vlerë për projektin shumën prej 33.6 miliardë lekë.

Në njoftimin zyrtar MIE nënvizon më tej se kontrolli i detajuar i dokumentacioneve të 3 kompanive do të bëhet brenda afatit ligjor prej 60 ditësh, në përfundim të të cilit do të dilet me një vendimmarrje.

2 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)