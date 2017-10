Skënderbeu thyen “tersin” në Kukës, fiton 2-1 mes polemikave

Rreth 134 ditë pas sfidës së titullit përballja Kukësi-Skënderbeu krijon sërish polemika në një 90 minutësh të mbushur me tension që u mbyll me një fitore të rëndësishme të Skënderbeut 2-1 që thyen fortesën “Zeqir Ymeri” ku skuadra vendase nuk pësonte humbje në kampionat që prej prillit të vitit 2016.

Një ndeshje e dominuar nga skuadra e Ilir Dajës që largohet me një 3 pikësh të merituar nga Kukësi, duke u konfirmuar ekipi më në formë i momentit. Në krahun tjetër, kampionët u shfaqën pa dëshirë dhe të tërhequr në pjesën më të madhe të ndeshjes, duke treguar limitet e një skuadre ende në ndërtim.

I pari që kaloi në avantazh ishte ekipi korçar me anë të Bruno Ditës, në minutën e 30, por reagimi i kuksianëve nuk mungoi dhe pas vetëm 6 minutash rezultati u kthye në barazpeshë. Elis Bakaj ishte ai që fitoi 11-metërshin e parë të takimit, për ta ekzekutuar vet ai.

Me këtë rezultat ekipet iu drejtuan dhomave të zhveshjes, ndërsa i dyluftuar ishte edhe 45-minutëshi i dytë, gjatë të cilit ishte sërish një 11-metërsh i fituar nga Muzaka, ai që bëri diferencën. Penalltinë e mori përsipër ta ekzekutonte Sabien Lilaj, i cili nuk gaboi.

Me këtë fitore, Skënderbeu shkëputet i vetëm në krye të renditjes së Superiores, me 10 pikë, i ndjekur nga Kukësi, Flamurtari e Teuta, me nga 7 pikë secila. Pasditen e sotme do të zhvillohet edhe sfida e mbetur e javës së katërt, ajo mes Partizanit e Lushnjes, në impiantin “Selman Stërmasi” të kryeqytetit.

2 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)