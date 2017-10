Spanja zëvendëson Iniestën, Moratën dhe Carvajal

Andres Iniesta, Alvaro Morata dhe Dani Carvajal janë mungesat e rëndësishme të Spanjës, në sfidën e 6 Tetorit përballë Shqipërisë. Trajneri Julen Lopetegui riformatoi listën me lojtarët e grumbulluar, duke mos llogaritur shërbimet e mesfushorit të Barcelonës, sulmuesit të Chelsea-t dhe mbrojtësit të Realit të Madridit.

Në vend të tyre, me skuadrën janë bashkuar Alvaro Odriozola i Real Sociedad, Jonathan Viera që aktivizohet te Las Palmas dhe sulmuesi i Athletic Bilbao, Aritz Aduriz. Për 36-vjeçarin, bëhet fjalë për një rikthim në skuadër, pas qëndrimit jashtë në ndeshjet e fundit, ku trajneri zgjodhi Iago Aspas dhe David Villa.

Sulmuesi bask ka shënuar dy gola në 11 ndeshje të luajtura me përfaqësuesen spanjolle. Pavarësisht moshës së madhe, në këtë sezon te Athletic Bilbao ai ka realizuar 7 gola në 13 ndeshje mes La Ligas dhe Europa League.

Për Odriozolan dhe Jonathan Viera, ndeshja ndaj Shqipërisë mund të jetë shansi për të debutuar në kombëtare. Mbrojtësi i djathtë 21-vjeçar i Sociedadit ishte grumbulluar në Qershor me ekipin, në miqësoren me Kolumbinë, por nuk u aktivizua. Ndërkohë, për Jonathan Viera ky është grumbullimi i parë në Kombëtare, mbi të gjitha sepse me Las Palmasin 27-vjeçarin po përjeton momentin më të mirë në karrierë.

2 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)