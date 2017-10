Transportoi 60 kg heroinë, arrestohet në Durrës shqiptari i kërkuar në Itali

Policia e Durrësit ka arrestuar një shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet Italiane. Në pranga ka rënë shtetasi Hektor Kosturi 31 vjeç, banues në Durrës.

Kosturi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Prokuroria e Parmës, Itali me Vendimin të datës 25.10.2014 ka vendosur masën e sigurisë” Arrest me burg” për veprën penale” Pjesmarrje në organizatë kriminale me qëllim transportimin dhe shitjen e lëndëve narkotike”.

Shtetasi Hektor Kosturi, më datë 17 janar 2014, në bashkëpunim me shtetas të tjerë shqiptarë dhe italianë dyshohet se ka organizuar transportin e rreth 60 kg lëndë narkotike e dyshuar e llojit heroinë me qëllim shitjen e saj në Parma, Itali.

Maksimumi i dënimit për këtë vepër penale është 20 vjet burg. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.

2 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)