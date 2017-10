Trump, ngushëllime dhe mesazh solidariteti për Las Vegasin

Presidenti Donald Trump dërgoi një mesazh uniteti pas ngjarjes në Las Vegas. Në një fjalim me tone të zymta në Shtëpinë e Bardhë, ai tha se në momente tragjike dhe tmerri, “Amerika bashkohet si një e vetme, gjithmonë e ka bërë këtë.” Presidenti Trump tha se “Uniteti ynë nuk mund të tronditet nga e keqja” dhe se “lidhjet tona me njëri-tjetrin nuk mund të shkelen me dhunë.”

Ai tha se bashkë me zonjën e Parë po luten për të gjithë vendin që të gjejë unitet dhe paqe. Presidenti falënderoi policinë e Las Vegasit për sakrificat dhe reagimin e tyre të shpejtë gjatë “sulmit të tmerrshëm”, siç e quajti ai, dhe shtoi se do ta vizitojë qytetin të mërkurën.

Grupi Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin, duke thënë se njeriu i armatosur që sulmoi ishte një nga “ushtarët” e tij i konvertuar në Islam disa muaj më parë, por nuk dha ndonjë provë.

2 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)