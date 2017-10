Ndeshja me Italinë, Tare: Tifo për Shqipërinë, shpresoj të fitojmë

Një shqiptar në qendër të vëmendjes së futbllit italian. Nuk bëhet fjalë për një lojtar por për një ish-lojtar, i cili pasi realizoi ëndrrën për të luajtur në Serinë A shumë vite më parë, vazhdoi rrugë n si drejtues dhe në postin e drejtorit sortiv të Lacios po bën gjëra të pabesueshme.

Është ai arkitekti i ringritjes së klubit bashkë me presidentin Claudio Lotitto, i cili i beson verbërisht duke i lënë në dorë çelësat e skuadrës dhe merkatos.

Igli Tare është tashmë një simbol i njeriut të telantuar dhe punëtor që shfrytëzon çdo mundësi dhe moment për të ndërtuar një skuadër konkurruese dhe ta prezantojë në treg si të barabartë përballë klubeve me buxhet disafish më të madh.

Në një intervistë dhënë për mediat italiane, Tare ndalet gjatë te ecuria e Lacios duke theksuar se Lacio është një klub i madh dhe bashkë me skuadrën ai dëshiron të bëjë një rrugëtim të gjatë dhe të suksesshëm.

Më tej ai ndalet edhe te ndeshja Shqipëri-Itali duke shkëputur pak fjali por shumë domethënëse: “Jam adoptuar profesionalisht nga Italia, por do të jem përherë shqiptar. Shqipëria është atdheu im dhe shpresoj që të fitojë kundër Italisë, sepse për ne shqiptratët kjo është një ndeshje që e presim prej shumë vitesh. Më vjen keq që do të luhet në momentin e gabuar, pasi do të dë shiroja të isha edhe unë në fushën e lojës. Do të shkojmë të gjithë në stadium për të bërë tifo për flamurin dhe vendin tonë “, thekson me krenari Tare.

3 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)