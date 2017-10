Sulmet akustike, SHBA dëbojnë 15 diplomatë kubanë

Sekretari i Shtetit Rex Tillerson tha se SHBA po punojnë për “të siguruar barazinë” midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës duke dëbuar 15 nga diplomatët e saj.

Tillerson mori në mbrojtje vendimin e tij për të urdhëruar Havanën të tërheqë diplomatët. Ai tha se vendimi merret “pasi Kuba dështoi të ndërmarrë hapat e duhura për të mbrojtur diplomatët amerikanë”.

Ai iu referua sulmeve të pashpjegueshme në Havanë që kanë dëmtuar së paku 22 punonjës të qeverisë amerikane dhe pjesëtarët e tyre të familjes.

Tillerson tha se SHBA po i mbajnë marrëdhëniet diplomatike dhe do të bashkëpunojë me Kubën ndërsa hetimi vazhdon. Por ai tha se vendimi i tij për të tërhequr 60 për qind të diplomatëve të SHBA nga ambasada në Havanë do të mbetet në fuqi derisa Kuba të garantojë sigurinë e diplomatëve amerikanë.

Ai tha se masa është e nevojshme për të “minimizuar numrin e diplomatëve të ekspozuar ndaj rrezikut”.

Të paktën 21 persona që punonin në Ambasadën e SHBA-ve në Kuba pësuan probleme shëndetësore, që varionin nga traumat e lehta në tru e deri në humbje të dëgjimit, apo marrje mendsh e deri në të përziera.

Raportet paraprake njoftonin se shkak i këtyre simptomave ishin sulmet akustike mbi nivelin e pranueshëm nga qenia njerëzore, por deri më tani nuk është provuar asgjë konkret

3 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)