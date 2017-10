Xhaçka pret ministrin polak: Radarë për vëzhgimin e hapësirës ajrore

Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, priti sot në një takim homologun e saj polak, Antonio Macierewic. Pas takimit, dy zyrtarët kanë dalë në një konferencë, ku ministrja Xhaçka shprehu vlerësime për mbështetjen e Polonisë në rrugën drejt NATO dhe BE. Ajo tha se në takim është diskutuar për ngritjen e Qendrës së Ekselencës për studimin e fenomenit të luftëtarëve të huaj terroristë.

“Vlerësime për mbështetjen e Polonisë në rrugën drejt NATO dhe BE. Biseduam për ngritjen e Qendrës së Ekselencës për studimin e fenomenit të luftëtarëve të huaj terroristë. Me aktin normative të miratuar në Kuvend rritëm buxhetin për mbrojtjen. 400 mln lekë shtesë në buxhetin e vitit 2017. Shtesa në buxhet për modernizimin e Forcave të Armatosura. Në bashkëpunim me SHBA do të vendoset radari i vëzhgimit të hapësirës ajrore të Shqipërisë”, tha Xhaçka.

Ndërkohë, ministri polak, Macierewic nderoi me medaljen “Polish Campaign Stars” dy nënkolonelë shqiptarë, Silvana Lahi dhe Dritan Muka, të cilët shërbyen në misionin në Afganistan, pranë personelit polak.

3 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)