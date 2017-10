“Finlandë 2018”, U19 e Bogdanit humbasin 0-1

Kombëtarja shqiptare e 19-vjeçarëve, e drejtuar nga Erjon Bogdani, e ka nisur me një humbje minimale fushatën e kualifikueseve për në Europianin e kësaj grupmoshe, “Finlandë 2018”.

Por humbja mund të ishte edhe më e thellë, nëse portieri i Shqipërisë U-19, Pano Qirko, nuk do të mund të priste 11-metërshin e ekzekutuar nga ukrainasit në minutën e 52-të të ndeshjes.

Shqipëria e 19-vjeçarëve do të luajë ndeshjen e radhës pas vetëm 3 ditësh, kundër Malit të Zi. Grupi ku bën pjesë kombëtarja kuqezi kryesohet me pikë të barabarta nga Norvegjia dhe Ukraina, 3 pikë secila, me nordikët që mposhtën 3-0 ekipin malazez të 19-vjeçarëve.

4 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)