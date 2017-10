Kryemadhi: Krimi po kap polici e drejtësi. Të bashkojmë të majtë e të djathtë

Lëvizja Socialiste për Integrim ka mbledhur sot Komitetin Drejtues Kombëtar. Takimi u hap nga kryetarja e partisë, Monika Kryemadhim e cila tha se misioni i LSI është që të bëjë një opozitë e fortë, si forca më progresiste dhe europianiste në vend. Ndër të tjera, Kryemadhi tha se zgjedhjet e 25 qershorit provuan manipulim, e cila në segmente të caktuara sipas saj, është e kapur nga krimi.

“Ne kemi një qeverisje të ardhur nga deformimi i votës, paratë e krimit dhe drogës. Sfida e LSI është të jetë opozitë e vërtetë dhe e fortë, për të cilën ka shumë nevojë vendi. Mbetemi forca më europiane, më socialiste dhe social demokrate”, tha kreu i LSI-se.

Ajo shtoi se LSI nuk është në opozitë me rilindjen as me Partisë Socialiste, por me krimin e organizuar që çdo ditë po kap strukturat e Policisë së Shtetit dhe drejtësinë. “Sot diskutojmë për një sistem drejtësie të kriminalizuar, ku krimi ka kapur polici e drejtësi. .Lëvizja Socialiste për Integrim do të përqafojë një manifest të ri politik, duke thënë se “Koha nuk pret për të bashkuar një front të përbashkët për të majtë dhe të djathtë”.

Sa i takon ecurisë së LSI-së si subjekt politik, kryetarja ka shtuar se, KDK do përshpejtojë ritmin për një proces hapjeje dhe rigjenerimi të partisë. “Ka ardhur koha që t’i japim fund këtij abuzimi dhe arrogance, ka thënë më tej Kryemadhi, duke iu referuar vendimeve të mazhorancës me forcën e kartonëve.

4 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)