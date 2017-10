Referendumi në Katalonjë: Pavarësia e rajonit është çështje ditësh

Katalonja do të shpallë pavarësinë nga Spanja brenda disa ditësh, tha lideri i rajonit autonom për BBC. Në intervistën e tij të parë që nga referendumi i së dielës, Carles Puigdemont tha se qeveria e tij do të veprojë nga fundi i kësaj jave ose fillimi i javës tjetër.

I pyetur nga BBC se çfarë do të bënte nëse qeveria spanjolle do të ndërhynte dhe do të merrte kontrollin e qeverisë së Katalonjës, Presidenti i rajonit, Puigdemont tha se ky do të ishte një gabim që ndryshon gjithçka.

Nga ana tjetër Mbreti i Spanjës, Felipe VI tha se organizatorët e referendumit dolën jashtë ligjit

Ajo e cilësoi situatën në Spanjë si shumë serioze teksa bëri thirrje për unitet.

Qindra mijëra persona kanë nisur të protestojë në Katalonjë kundër dhunës së ushtruar nga policia spanjolle ditën e referendumit ku u plagosën rreth 900 vetë.

4 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)