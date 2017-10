Basha, thirrje qytetarëve: Po kthehet diktatura, merrni në duar Parlamentin

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha pas mbylljes së seancës së pasdites së sotme, tha se paqja sociale është e rrezikuar. Shefi i opozitës me tone mjaft të ashpra i bëri thirrje qytetarëve që të marrin në dorë parlamentin me pretendimin se në Kuvend po rikthehet regjimi diktatorial.

“Nëse këtë parlament vendoset të rikthehet regjimi diktatorial që për 50 vite ndaloi mendimin ndryshe, atëherë ka ardhur koha të them i të vërtetën paqja sociale është e rrezikuar, bashkekzistenca demokratike është e rrezikuar dhe opozitës i lind jo vetëm e drejta, por edhe detyrimi ti bëjë thirrje shqiptarëve të marrin parlamentin në duart e tyre. PD të shqyrtojë gjendjen dhe më pas do të marrë një vendim. Aleatët dhe qytetarët nuk do lejojnë që Rama dhe Ruçi ta kthejnë Shqipërinë 30 vjet prapa.

Pas këtij atentati të demokracisë, grupi parlamentar i PD do të shqyrtojë këtë gjendje të rëndë dhe do të rekomandojë hapat e mëtejshëm që PD, aleatët tanë dhe qytetarët, ne nuk do të lejojmë kurrë që Gramoz Ruci dhe Rama ta kthejnë 30 vite më pas orën e Shqipërisë”, tha Basha.

