Dymbëdhjetë foto të rralla të Marilyn Monroe që tregojnë yllin e Hollivudit teksa lahet plotësisht e zhveshur në pishinë janë nxjerrë në ankand për një vlerë prej 35 mijë dollarë.

Fotot e papublikuara do të ekspozohen në një ankand në New York së bashku me imazhe të rralla të Beatles, Frank Sinatra, Muhammad Ali etj.

5 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)