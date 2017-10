Hiqen inertet tek Piramida

Bashkia e Tiranës ka nisur punën për rehabilitimin e Piramidës dhe të zonës përreth saj, e cila ishte pushtuar nga mbetjet dhe inertet.

Që në orët e para të mëngjesit, punonjës të Bashkisë kanë nisur punën për heqjen e inerteve duke i kthyer kësaj hapësire të qytetit dinjitetin e munguar në sytë e turistëve të shumtë vendas dhe të huaj që vizitojnë Tiranën.

“Nuk mund të lejojmë askënd që ndot objektet e trashëgimisë kulturore! Nisëm aksionin e largimit të inerteve përreth Piramidës, për t’i kthyer dinjitetin qytetit”, shkruan Veliaj në Facebook.

Piramida do të jetë e hapur për këdo që ka një ide që do t’i shërbejë qytetit, duke u shndërruar në një hapësirë funksionale për qytetarët me aktivitete e evente të natyrës artistike e kulturore.

5 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)