Kazuo Ishiguro fiton çmimin Nobel në letërsi

Kazuo Ishiguro është fituesi i çmimit Nobel në letërsi për vitin 2017. Akademia Suedeze e dha çmimin me motivacionin “për forcën e madhe emocionale që përcjellin veprat e tij”. I lindur më 8 nëntor 1954 në Nagasaki Japoni prej vitesh ai jeton në Angli.

Ai është një ndër autorët më të pëlqyer tashmë në botën anglishfolëse. Marrja e çmimit Nobel nga një shkrimtar me origjinë japoneze duket si një sfidë ndaj një prej shkrimtarëve të njohur japonezë që prej vitesh është në listën e kandidatëve të Nobelit, Haruki Murakami.

Edhe këtë vit Akademia Suedeze ka suprizuar në vendimin e saj, pasi emri i Ishiguros nuk figuron në asnjë prej kandidatëve pretendentë për këtë çmim. Kazuo Ishiguro do ta linte Japoninë në vitin 1960 në moshën 5 vjeçare dhe do të kthehej për ta vizituar vetëm 30 vite më vonë në vitin 1989. Në një intervistë të bërë me Kenzaburo Oe ai ka treguar ndikimin e emrave të njohur të letërsisë japoneze në letërsinë e tij.

Kazuo Ishiguro është përkthyer në gjuhën shqip me librin e tij më të njohur “Mos më lër të shkoj” nga botimet Pegi por tashmë ai do të kthehet në emrin më të kërkuar nga shtëpitë botuese në të gjithë botën. “Mos më lër të shkoj” ka ardhur nën përkthimin e Rudi Erebarës. Një roman tronditës i cili rikrijon me ndjeshmëri të jashtëzakonshme botën dhe kohën tonë përmes një historie miqësish e dashurish që s’të ndahen dot nga mendja. Kur ishte fëmijë Keti, tashmë tridhjetë e një vjeçare, jetonte në Heilsham në një shkollë private, ku fëmijët ishin strehuar larg nga bota e jashtme, të rritur me idenë se ata ishin të veçantë dhe mirëqenia e tyre ishte e rëndësishme jo vetëm për ata, por për gjithë shoqërinë. Keti prej shumë kohësh e kishte hedhur pas të shkuarën e saj, deri kur dy nga miqtë e vet të Heilshamit kthehen sërish në jetën e saj dhe ajo nuk arrin t’i bëjë më ballë rikthimit të kujtesës. E kështu, ndërsa miqësia e saj me Ruthin rindizet, ndjenjat që shumë kohë më parë ushqenin pikën e dobët të zemrës së saj adoleshente, Tomin, nisin të thellohen më tej në dashuri. Keti rikujton vitet e Heilshamit.

Ajo përshkruan skena të lumtura të djemve dhe vajzave që rriten bashkë, të patrazuar, gati edhe të kënaqura, nga izolimi në të cilin ndodheshin por ajo përshkruan mjaft mirë edhe disa skena të tjera: të hutimit dhe keqkuptimeve që fshihnin një sekret të errët pas dukjes mëkuese të Heilshamit. Me zbardhjen e faqes së errët, miqve u duhet të përballen me të vërtetën mbi fëmijërinë dhe jetën e tyre. Rrëfenjë e një mashtrimi të thjeshtë, “Mos më lër të shkoj”, shpalos një thellësi të

jashtëzakonshme të emocioneve dhe rezonancës mes tyre dhe zë vend mes veprave më të mira të Kazuo Ishiguros. Ndër vepra të tjera të Ishiguros janë “Mbetjet e Ditës” dhe “Kur ishim jetimë”.

5 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)