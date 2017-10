Korçë, plagosi me mjete të forta 40-vjeçarin, arrestohet 35-vjeçari i shpallur në kërkim

Korçë, plagosi me mjete të forta 40-vjeçarin, arrestohet 35-vjeçari i shpallur në...

Specialistët e Seksionit për Krimet e rënda kundër personit, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Maliq, bënë kapjen dhe ndalimin e shtetasit të shpallur në kërkim T.H, 35 vjeç, banues në fshatin Zëmblak.

Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi Gjykata e Apelit Korçë, me vendim nr 431 datë 08.11.2016, ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë e cila ka caktuar për këtë shtetas masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale : “Plagosja e rëndë me dashje, kryer në bashkëpunim” parashikuar

Ndalimi i këtij shtetasi lidhet me një ngjarje të ndodhur më datë 26.08.2016, në fshatin Zëmblak-Maliq, ku shtetasi i mësipërm në bashkëpunim me vëllain e tij, pas një konflikti për motive të dobëta, kanë goditur me sende të forta shtetasin K.H, 40 vjeç.

