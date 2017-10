Argjentina “luan me zjarrin”, barazim pa gola ndaj Perusë

Botërori 2018 rrezikon të humbasë një nga emrat më të mëdhenj të futbollit, Lionel Messin. “Mallkimi” i 5 herë fituesit të Topt të Artë me Kombëtaren e Argjentinës vazhdon pasi skuadra “Albiceleste” rrezikon të prekë fundin sepse tashmë skenari që e shikon jashtë Kupës së Botës është shumë pranë. Barazimi 0-0 në “Bombonera” kundër Perusë në 90 minutëshin më vendimtar të eliminatoreve të Amerikës së Jugut e rrezikon seriozisht skuadrën e Jorge Sampaolit që e shikon veten në vendin e gjashtë me 25 pikë, po aq sa Peruja e vendit të pestë që aktualisht mban pozicionin e zonës play off. Një natë dramatike në Buenos Aires ku skuadrës së Sampaolit nuk i bëri punë as mbështetja e stadiumit mitik të Boca Juniors.

Messi dhe skuadra e Argjentinës zhvilluan një pjesë të dytë pothuajse perfekte ku mungoi vetëm goli, ndërsa në pjesën e parë frika e pësimit të golit i rëndoi këmbët e skuadrës bardhekaltër në një ndeshje ku portieri Gallese priti gjithçka mundi për të ruajtur të paprekur portën e tij, ndërsa shtylla i mohoi kënaqësinë e golit Lionel Messit që vazhdon të vuajë me Argjentinën, duke reflektuar një sindromë të vjetër sepse Kombëtarja duket se transformon numrin 10 i cili nuk arrin të bëhet lider i vërtetë në këtë skuadër. Gjithsesi, në mbrëmjen e errët të Argjentinës vjen edhe një sinjal shprese pas suksesit të pabesueshëm të Paraguajit 2-1 në Kolumbi.

Në këtë mënyrë, të Martën në Quito të Ekuadorit, Argjentinës do t’i mjaftonte një fitore për të siguruar biletën e kualifikimit direkt në Rusi 2018 ose në rastin më të keq për të arritur zonën lay off që jep mundësinë e dy përballjeve direkte me Zelandën e Re. Në përballjet e tjera, Brazili u ndal nga një barazim pa gola në Bolivi, ndërsa Uruguaji regjistroi të njëjtin rezultat në transfertën venezueliane. Kili kaloi 2-1 Ekuadorin por duhet minimalisht të marrë pikë në ndeshjen e fundit në Brazil për të mos rrezikuar pjesëmarrjen në Kupën e Botës.

