“Fiks Fare”, Rrogozhina me landfill pranë qendrave të banuara

Bashkia e Rrogozhinës ka marrë përsipër që të ngrejë një landfill për të mbledhur mbetjet e Lushnjes, Divjakës, Kavajës dhe Peqinit. Problemi qëndron se, ky landfill është parashikuar të ndërtohet shumë pranë qendrave të banuara.

“Fiks Fare” dëgjoi pretendimet e banorëve të fshatit Gosë dhe të Bashkisë Rrogozhinë. Banorët thonë se landfilli do të ndërtohet në një kodër, ku janë burimet e ujit të pijshëm, madje afër ujësjellësve.

Në një ballafaqim me banorët, nënkryetari i Bashkisë, Xhavit Halili tha se nuk kishte dijeni se do ndërtohej në Gosë.

“Fiks Fare” siguroi një dokument, ku shkruhej se landfilli ishte parashikuar të ndërtohej pikërisht në Gosë. Megjithatë, në këtë dokument cilësohej se, “njolla në hartë ishte vendosur gabim, pasi landfilli do të ndërtohet në Lekaj”.

Denoncimet në “Fiks Fare”

Gazetarët e “Fiks Fare” morën pjesë në një protestë të banorëve të fshatit Gosë, për ndërtimin e këtij landfilli, në javën e dytë të muajit shtator. Ata thanë se vendi ku do të ndërtohet landfilli është afër burimeve të ujit.

“Neve s’na ka pyetur njeri, edhe pulat t’i pyesësh kundër tyre do të jenë. Landfilli është në vijë ajrore 300 metra larg fshatit Gosë, atje ka burime ujore që shkojnë normalisht që çdo shtëpi, ka puse private. Nga ujësjellësi qendror që furnizon fshatrat përreth, jemi 350 metra larg pusit që furnizon me ujë Gosën. Jemi një popullsi mbi 10 mijë banorë, që preken nga ky landfill. Ne kemi mbledhur firmat e popullatës. Aty është Dajti ynë. Do të vinë mbetjet e Divjakës, Lushnjes, Rrogozhinës, Kavajës, etj., do të bëhet landill rajonal. Falenderojmë emisionin Fiks Fare, sepse janë vettingu i shqiptarëve”, thonë banorët.

Në protestë ishin përfaqësues të PD-së dhe të PS-së.

“Unë jam kryetari i PS-së në këtë zonë, këtu është edhe kryetari i PD-së. Ne s’jemi kundër landfillit, jemi kundër vendit”, thonë ata, ndërsa një grua shton se “për këtë vend luftojmë të gjithë, burra dhe gra”.

Disa banorë u shpjegojnë gazetarëve të “Fiksit” edhe vendin se ku do të ndërtohet landfilli, i cili është në një kodër, shumë afër qendrave të banuara. “Afër këtij vendi janë disa fshatra, Oshtuni matanë kodrës, më pas fshatrat Lekaj, Gosë, Gosë e Vogël. Më tej Rrogozhina”, thonë ata.

Bashkia gënjen banorët

“Fiks Fare” shoqëroi banorët në Bashkinë Rrogozhinë, ku takojnë nënkryetarin Xhavit Halili. “Nuk ka fuqi Këshilli Bashkiak të miratojë. Mund ta miratojë në parim. Janë disa ministri që do të shikojnë vlerësimin”, thotë ai. Më pas shpjegon se, aktualisht është miratuar projekti urbanistik i përgjithshëm, me fondet e qeverisë.

“Në dijeninë time, unë di për planin rregullues, për vendndodhjen, nuk jam në dijeni të këtij fakti”, thotë ai. I pyetur për “njollën” në hartë, ku shihet se landfilli do të ndërtohet në Gosë, ai thotë se “nuk e di saktësisht ku do të jetë”. Madje pretendon se nuk e di më konkretisht zonën ku do të ndërtohet landfilli. Sipas tij nuk është diskutuar me banorët vendi ku do të ndërtohet landfilli.

Përpos këtyre pretendimeve, “Fiks Fare” siguroi një dokument nga Bashkia e Rrogozhinës, e cila pranonte se projekti i parë për ndërtimin e landfillit ishte pikërisht në fshatin Gosë. Pra, ndryshe nga sa deklaronte nënkryetari i Bashkisë, Xhavit Halili.

Por, pas protestave të banorëve dhe interesimit të “Fiks Fare”, Bashkia më 14 shtator lëshoi një tjetër dokument, në formën e njoftimit, ku i drejtohej Njësisë Administrative Gosë.

Në këtë dokument thuhet se, “nga këqyrja e dokumentit të paraqitur nga studioja, e cila ka hartuar planin e përgjithshëm vendor të Bashkisë Rrogozhinë, rezulton se ka një gabim grafik në hedhjen e njollës së territorit të parashikuar për landfill, duke bërë një spostim fiktiv të saj”. Më tej shtoi se, studimet paraprake për territorin ku do të zhvillohet landfilli është në një zonë tjetër, pikërisht në fshatin Lekaj.

Banorët thonë se vendi është sërish afër fshatrave Gosë dhe Lekaj, disa qindra metra larg vendit të mëparshëm. Edhe pas ndryshimit të vendit, banorët e këtyre fshatrave kanë dalë kundër Bashkisë.

6 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)