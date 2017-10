Rama prezanton platformën e qeverisjes me qytetarët

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot projektin e tij ‘Bashkëqeverisja me Qytetarët’. Gjatë fjalës së tij shefi i qeverisë tha se kjo është një përpjekje e PS që të ndërtohet një koalicion real me njerëzit e zakonshëm. Sipas Ramës, qytetarët do të bëhen pjesë e një procesi vendimmarrës në kuptimin e vërtetë të fjalës.

“Hapet Porta e Bashkëqeverisjes për Qytetarët . Për të gjithë ata që duan të jenë anëtarë aktivë të koalicionit qeverisës mes Partisë Socialiste dhe njerëzve të zakonshëm, del online platforma www.shqiperiaqeduam.al Nuk është një portal po një mekanizëm inovativ për të përfshirë drejtpërdrejtë qytetarët në qeverisjen e vendit, proceset vendimmarrëse, luftën kundër korrupsionit”, njofton Kryeministri.

“Nuk është një faqe më shumë në internet, nuk është një portal larg qoftë, nuk është as një mekanizëm si të tjerët deri më sot, por është një mekanizëm i ri për ti dhënë mundësi atyre që duan të marrin pjesë aktive në qeverisje që ta realizojnë atë duke u regjistruar dhe duke e shfrytëzuar këtë mekanizëm për ato aspekte që ne kemi përfshirë në përmbajtjen e kësaj platforme dhe për të bërë sugjerime. Ky mekanizëm e përforcon më shumë demokracinë dhe forcon më shumë vetë institucionet dhe Kuvendin e Shqipërisë të paktën sa na takon ne dhe rolit që kemi në Kuvend. Ky mekanizëm nuk anashkalon asnjë mekanizëm kushtetues, por i jep në dorë çdo njeriu që ka një akses në internet në telefon apo në kompjuter për të qenë pjesë e procesit të bashkëqeverjes. Rama sqaroi me hollësi të gjitha kategoritë e kësaj platformë, duke theksuar që ky duhet të jetë miku më i madh i qytetarëve në politikë”, përfundoi Rama.

6 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)