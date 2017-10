Turizëm, ja 10 destinacionet kryesore për të vizituar në Tiranë

Shqipëria, vitet e fundit, ka qenë në radarin e shumë mediave të huaja, të cilat thurnin lavde mbi bukuritë natyrore dhe veçantitë që ofron turizmi ynë.

Kësaj radhe,”Railways and Randomnes”, një ndër blogjet më të njohura të fushës së udhëtimit, transportit dhe vizitës së vendeve kudo në botë, shkruan mbi Tiranën.

Shkrimi nis me efektet e komunizmit në vendin tonë, me infrastrukturën e mbetur dhe promovon në mënyrë emocionale këtë destinacion: për kulturën, kuzhinën dhe ngjyrat.

“Megjithëse spektri i diktatorit komunist Enver Hoxha ende mund të duket i madh për Shqipërinë, kryeqyteti i saj po e heq me vetëbesim të kaluarën e saj izoluese për të zbuluar një destinacion emocionues që shpërthen me kulturën, kuzhinën dhe ngjyrën.

Prej strukturës arkitekturore që shfaqet rreth Sheshit Skënderbej, deri në lartësitë e malit Dajt, Tirana del nga qendra e saj deri në periferi, me mirëpritje të ngrohta të ofruara nga njerëz të etur për të përqafuar mysafirët ndërkombëtarë dhe për të shfaqur me krenari vendin e tyre” – shkruhet në artikull.

Më tej, shpjegohet se Tirana konsiderohet si pikënisje për të eksploruar një nga vendet më pak të vizituara të Europës – por që gjithashtu mburret me pamjet dramatike, një bregdet të mrekullueshëm dhe disa vende historike unike.

Më poshtë listohen 10 vendet kryesore që duhen vizituar në kryeqytet:

1.Sheshi Skënderbej

I emërtuar sipas prijësit dhe komandantit ushtarak shqiptar që udhëhoqi një rebelim kundër Perandorisë Osmane, vendndodhja dhe rëndësia qendrore e Sheshit Skënderbej e bën vendin më të përsosur për të filluar eksplorimin e Tiranës.

2.BUNK’ART

Për të kuptuar plotësisht tmerret e diktaturës komuniste të Enver Hoxhës, si dhe paranoja e tij personale që e shihte vendin praktikisht të prerë nga pjesa tjetër e botës, duhet të vizitosh vetëm BUNK’ART në periferi të Tiranës.

I vendosur brenda një bunkeri gjigant të ndërtuar për të mbrojtur Enver Hoxhën dhe rrethin e tij të brendshëm, në rast të një sulmi atomik, muzeu dhe hapësira e artit bashkëkohor tregon jetën e përditshme të shqiptarëve të mbytur nën regjimin e diktatorit, duke përdorur objekte origjinale dhe dokumente.

3.Pazari i Ri

Kur e pyeta pritësin në hotelin tonë ku ishte e mirë për të ngrënë, Pazari i Ri ishte përgjigjja e parë dhe kështu ne bëmë një vijë të drejtë këtu, vetëm në lindje të Sheshit Skënderbej, në natën tonë të parë. Një tjetër shtesë e re për skenën e restorantit në Tiranë, Pazari i Ri është shndërruar nga një treg i dërrmuar, në një shitore të modës, e veshur në fasada unike, të cilat janë rikontruktuar për të shfaqur stilin e arkitekturës italiane të zonë. Hapësirat për ulje, ndërtesat shumëngjyrëshe dhe ndriçimi, si dhe skulpturat publike, e bëjnë këtë vend të shkëlqyer për të shkuar në çdo kohë të ditës.

4.Shtëpia e Pushimit

Muzeu më i ri i Shqipërisë është një thesar për të gjithë ata që janë të interesuar për “mbikëqyrjen e fshehtë dhe spiunazh”.

Një vilë relativisht e papërshkrueshme pranë Sheshit Skënderbej, Shtëpia e Pushimit ishte selia e policisë sekrete të Sigurimit të Shqipërisë, e cila shkoi gjerësisht për të ruajtur status-quo politikën gjatë administratës së Hoxhës, duke shtypur të gjithë ata që u përpoqën të sfidonin sundimin totalitar.

5.Jeta e natës në Bllok

Gjatë regjimit të Hoxhës, Blloku ishte një zonë e rezervuar për elitat qeveritare dhe jashtë kufijve të qytetarëve mesatar. Ashtu si gjetkë në Tiranë, publiku e ka kthyer atë si të tyren dhe Blloku është zemra e “qejfit” të kryeqytetit shqiptar.

Destinacionet e tjera:

6-Ndërtesat shumëngjyrëshe

7-Dajti Ekspres

8-Piramida

9-Ura e Tabakëve

10-Galeria e Arteve

