Italia vjen nën tension ndaj Shqipërisë

Do të jetë një Itali nën tension dhe në qendër të një vorbulle të fortë kritikash ajo që vjen për t’u përballur me Shqipërinë. Gjatë barazimit me Maqedoninë vërshëllimat e publikut ishin evidente, ndërsa mediat nuk e kanë kursyer dorën në kritika me tifozët që po shprehin gjithnjë e më tepër pakënaqësinë në lidhje me trajnerin Ventura. Kanë mjaftuar dy ndeshjet e fundit për të shkatërruar gjithçka, me mediat italiane që i cilësojnë disfatën me Spanjën në Madrid dhe barazimin me Maqedoninë si poshtëruese.

Insigne, Immobile apo dhe të tjerët me fanellën e kaltër janë larg rendimentit me klubet respektive, ndërkohë që në analizën e post ndeshjes me skuadrën që renditet në vendin e 103 në klasifikimin botëror, mediat flasin për një Itali të varfër në lojë dhe në gjithçka, me notën më të ulët që i jepet pikërisht trajnerit Ventura, që sipas italianëve e ka humbur busullën. Sikur të mos mjaftonte kundër teknikut nuk janë vetëm mediat por edhe tifozët, kurrë nuk është se i kanë besuar shumë ish trajnerit të Torinos, por në muajin e fundit kuotat e tij kanë precipituar ndjeshëm.

Tifozët shprehen se kalimi nga Conte te Ventura është si nata me ditën, ndërkohë që me Ancelottin të lirë, hija e ish trajnerit të Bajernit ka nisur të shfaqet rrezikshëm mbi stolin e Venturës që shikon stolin të lëkundet. Trajneri shprehet se duhet të mbyllë çdo diskutim pikërisht këtë të hënë ndaj Shqipërisë, ndeshje ku i duhet të qepë sërish grisjet që ka pësuar kostumi i kaltër i Italisë, pasi nuk ka kohë për të blerë një të ri.

7 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)