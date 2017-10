Kombëtarja U-19 e pafat ndaj Malit të Zi

Tjetër humbje e pafat për Shqipërinë e 19 vjecarëve në eliminatoret e Europianit të kësaj grupmoshe. Pas Ukrainës, kuqezinjtë e rinj të drejtuar nga Erjon Bogdani janë mundur me të njëjtin rezultat, 1-0 edhe nga Mali i Zi në një ndeshje që e kontrolluan për pjesën më të madhe të saj. Shqipëria bëri tentativën e parë serioze në minutën e 24-ët me Laktin që nuk gjeti dot katërkëndëshin. Shqipëria rriti presionin dhe vetëm dy minuta më pas ishte Gercos që nga brenda zonës gjuajti sipër traversës.

Shqipëria vijoi të ishte përpara, por pa arritur të shënojë dhe u mbyll me rrjeta të paprekura një pjesë e parë ku kuqezinjve të Bogdanit iu mungoi vetëm goli. Kështu shprehja po nuk shënove do të pësosh u konfirmua si një leksion në të dytën, kur arbitri akordoi një 11 metërsh në favor të Malit të Zi për një ndërhyrje në zonë të Gjurës ndaj Nenad Krstovic. Të kota edhe protestat e Kumbullës që merr vetëm kartonin e verdhë.

Në duelin nga pika e bardhë Qirko arrin ti kapë Vukotic krahun por jo topin me Malin e Zi që kaloi në avantazh. E dyta penallti kundër ndaj Shqipërisë në dy ndeshje, me skuadrën e Bogdanit që pretendoi për një 11 metërsh në favor me Haxhiun që u rrëzua brenda zonës, por gjyqtari nuk ndau të njëjtin mendim edhe pse pamjet evidentojnë kontaktin. Edhe në minutat e mbetura Shqipëria u përpoq të shënonte, me portierin Qirko që madje në fund la shtyllat për tju drejtuar sulmit, por pa ndryshuar rezultatin dhe përfundoi 1-0. Një tjetër humbje e hidhur për djemtë e trajnerit Bogdani që i duhet të kënaqet me paraqitjen por jo rezultatin.

7 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)