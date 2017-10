Rama sulmon hapur LSI: Në Burgje dhe Hipoteka, llumi më i madh. AKU bandë shtetërore

Kryeministri Edi Rama iu drejtua me fjalë të thjeshta dhe shumë të qarta ish-aleatëve të tij në qeveri për 4 vitet e shkuara, Levizja Socialiste për Integrim duke i akuzuar për degradim total në të gjitha institucionet dhe ministritë që u drejtuan prej tyre për 4 vjet per te cilat sipas tij do te mbajne pergjegjesi.

Rama e nisi nga shkollat dhe emërimet e mësuesve dhe drejtorëve duke pranuar pjesën e tij të fajit për lëshimin e disa rasteve për drejtorë shkollash siç i kërkonte aleati, ndërsa qe shumë i ashpër ku foli për Burgjet dhe Hipotekat, 2 institucione të drejtuara pothuajse plotësisht nga LSI, të cilat i cilësoi llumi më i madh që sipas tij në 4 vitet e fundit arriti nivele të papërfytyrueshme.

I ashpër ishte Rama edhe me AKU (Autoriteti i Kontrollit Ushqimor), një tjetër institucion i drejtuar nga LSI që sipas tij është një bandë e vërtetë shtetërore e cila në asnjë moment nuk e ka kryer funksionin për të cilin është ngritur, të kalojë në shërbimin ndaj qytetarëve dhe të merret me higjienën.

“Në burgje dhe hipoteka është llumi më i madh, dhe në 4 vitet e shkuara ky llum ka arritur në nivele të papërfytyrueshme. Në këto nivele ne do të bëjmë një qilizëm, dhe nuk do të ketë asnjë emërim partie në burgje. Kemi qenë ne që kemi shkuar në fushatë dhe u kemi tundur zgjedhësve listat e partisë që kishte burgjet. Kemi gjetur këngëtarë të dështuar në AKBN. AKU është bandë shtetërore, duhet të kalojë në shërbimin ndaj qytetarëve dhe të merret me higjienën. Ajo është një thertore më vete”, tha Rama.

7 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)