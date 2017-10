Horoskopi – 8 tetor 2017

Dashi

Veproni si të jetë më e mira për ju! Kujdes mos të tregoheni egoist më shumë seç duhet. Do të keni një ide të re sot që do t’ju duket shumë e mirë dhe e vlefshme për t’i shkuar deri në fund. Nëse mendoni kështu, atëherë mos ngurroni.

Demi

Qartësia juaj mendore do të jetë shumë e madhe sot. Kjo do t’ju bëjë të aftë t’i shihni gjërat nga një tjetër këndvështrim. Mos e ngarkoni mendjen më shumë sesa duhet, ndryshe do të përfundoni të penduar për atë që nisët.

Binjakët

Deri më tani ju ka pëlqyer të mendoni se bota rrotullohet rreth jush. Nga sot e tutje, përpiquni të kuptoni edhe të tjerët. Egoja nuk do t’ju çojë shumë larg në jetë. Një person i afërt do t’ju japë një mësim të vlefshëm!

Gaforrja

Kërkoni ndihmë te të tjerët për të bërë zgjedhjet e duhura financiare. Tregoni kujdes ndaj sjelljes me partnerin. Mania juaj për të shpenzuar sa më shumë që mundeni, do t’ju lërë trokë. Mos e lejoni që kjo të ndodhë.

Luani

Përpiquni të bëni ç’është e mundur për të gjetur paqe me veten dhe të tjerët. Mos harroni se gjërat nuk zgjasin përgjithmonë. Ndieni se keni një përgjegjësi të madhe ndaj dikujt që ju ka ndihmuar shumë kohë më parë.

Virgjëresha

Ndonëse nuk ju pëlqen të keni konfrontime të vazhdueshme, është çasti t’u vini pikat mbi “i” disa personave që dyshojnë te ju. Gjeni fuqinë për të bërë çfarë të mundni për një problem afatgjatë, i cili po ju lodh shumë.

Peshorja

Sot do të bëni një gabim që mund ta pranoni ose jo, ndonëse të tjerët nuk do të këmbëngulin, kjo s’do të thotë se keni të drejtë. Energjia juaj nuk është shumë e qëndrueshme. Përtej lodhjes dhe përditshmërisë, ndiheni me fat për jetën që keni.

Akrepi

Tregohuni sa më social të mundeni. Jini të kujdesshëm që të mos tregoheni shumë kritikues ndaj të tjerëve sot. Ndonjëherë njerëzit kanë më tepër nevojë për mbështetje sesa për kritika që mund t’i ulin vetëbesimin.

Shigjetari

Shumë veprime mund t’i lini përgjysmë, me shpresën që të gjeni vullnet për më vonë. Merrni kohën që ju duhet!

Energjia juaj mendore do të jetë e paktë, ndaj nuk do të keni rezistencë të gjatë në gjërat që do të ndërmerrni sot.

Bricjapi

Mos u tregoni mosmirënjohës. Për më tepër, përpiquni të gjeni çastin e duhur për t’u qetësuar Një mësim i rëndësishëm që do të merrni sot, do të jetë që emocionet janë të fuqishme dhe se duhet të njihen dhe nderohen..

Ujori

Tregojuni të tjerëve se ju dini të silleni dhe se keni disa etika morale që s’mund t’i shkelni! Dikush do të përpiqet t’ju acarojë aq shumë sa ta humbisni vetëpërmbajtjen. Mos lejoni që kjo të ndodhë.

Peshqit

Ka shumë mënyra për të fituar besim dhe eksperienca është një prej tyre. Besoni te vetja! Natyra juaj e qetë do të mbizotërojë në ditën e sotme. Mos lejoni askënd t’ju thotë se nuk jeni të aftë në atë që bëni.