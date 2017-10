Kryemadhi: 33 zv/ministra? Rama e provoi; qeveri e vogël, korrupsion i madh

Kryetarja e Levizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi gjatë një takimi me strukturat e LSI në qarkun e Durrësit ka komentuar zgjedhjen e 33 zv/ministrave nga kryeministri Edi Rama një ditë më parë cka sipas sa vërteton më së miri shprehjen “qeveri e vogël, korrupsion i madh”.

“33 zv/ministra në qeveri? Rama vërtetoi shprehjen qeveri e vogël, korrupsion i madh. 33 zv/ministrat nuk janë socialistë, por përfaqësues të oligarkëve për të mbrojtur interesat e tyre. Edukata politike në këto 27 vjet e bazuar te konflikti dhe mohimi dhe kundërshtimi i gjithçkaje. Ne duam të sjellim risi dhe ti japim fund kesaj tradite. Opozita jonë është e bazuar te alternativa. Ne nuk duam te përfaqësojmë grupe interesi të mafiozeve dhe oligarkeve, por grupe interesi qe lidhen vetem me interesat e drejtpërdrejta te qytetareve. Edi Rama sulmon njerezit e thjeshtë, sepse i urren dhe ka neveri për ta.

Kryemadhi tha se LSI zgjodhi të jetë në opozitë për t’u distancuar nga krimi dhe bandat.

“LSI përjetoi terrorin më të madh gjatë fushatës, por arriti ndër rezultatet më të mira në Shqipëri. Strukturat e shtetit u bën njësh me bandat dhe krimin e organizuar. Ne zgjodhëm të ishim në opozitë, sepse nuk mund të bëheshim njësh me krimin. Sot Shqipëria drejtohet nga bandat dhe krimi i organizuar. Kemi përballë dy rrugë: të bashkëjetojmë me llumin dhe krimin që po instalon Edi Rama, apo të zgjohemi dhe të sensibilizojmë njerëzit. Edi Rama është jo vetëm rrezik kombëtar, por edhe rajonal”, tha Kryemadhi.

8 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)