Mel B ‘arratiset’ në jahtin luksoz me vajzat dhe nënën

Ajo është duke përjetuar momente të vështira pas një divorci aspak të lehtë me ish bashkëshortin Stephen Belafonte.

Por Mel B vendosi ta lërë mënjanë romancën e saj të shkatërruar për t’u arratisur në një destinacion përrallor me 2 vajzat dhe nënën e saj.

Ish-Spice Girl, 42 vjeçe u ka thënë lamtumirë problemeve teksa ka vendosur të shijojë detin në një jaht luksoz me të dashurit e saj. E veshur me një palë bikini me ngjyrë të bardhë, 42-vjeçarja dukej në formë perfekte.

8 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)