Profili i të dënuarit të dhunuar në burgun e Peqinit

Viktor Gushi, personi që u rrah nga grupi i gatshëm i burgut është një emër mjaft i njohur për mediat. Ai është i dënuar me burgim të përjetshëm për 15 krime, midis të cilave edhe për dy vrasje, atë të Leonora Kaloçit dhe Rrapo Sinanajt. Ka kryer tetë grabitje në shumën totale 3,113,302 lekë dhe 945 euro. Akuzohet për vjedhje me armë mbetur në tentativë 5 herë, plagosje e rëndë me dashje në dëm të shtetasit Skënder Elmazi, Malva Dako dhe Vjollca Tobli. Gushit, gjykata i pushoi vetëm një akuzë atë të armëmbajtjes pa leje, për shkak të amnistimit të kësaj vepre për kohën kur është konsumuar kjo vepër. Sipas vendimit, më datë 29 mars 2012, në regjistrin e procedimeve penale, është regjistruar emri i të pandehurit Viktor Gushi, si autor i veprave sa më sipër. Atij i janë bashkuar procedime të tjera penale lidhur me ngjarje të ndryshme të ndodhura në qytetin e Tiranës dhe Fierit, gjatë periudhës kohore qershor 2008 – mars 2012.

Në datën 20.06.2008, ora 13:40 në sheshin “Rilindja”, te “Zogu i Zi”, ka vjedhur me armë filialin e një banke, ku ka marrë shumën 300 mijë lekë. Nën kërcënimin e armës i ka kërkuar arkëtares të fuste aty lekët e kasafortës. Në datën 21.11.2008, ora 13:30, në kryqëzimin e rrugës “Bardhyl” me rrugën “4 Dëshmorët”, ka vjedhur me armë filialin e një banke ku ka marrë shumën 800 mijë lekë. Në datën 17.04.2009, rreth orës 13:00, në rrugën “Ferit Xhajko”, ka vjedhur me armë filialin e një banke, ku ka marrë shumën 962 mijë lekë. Në datën 13.11.2009, rreth orës 11:04, në Fier, lagjja “Konferenca e Pezës”, ka hyrë i maskuar në filialin e një banke dhe me anën e një arme luftarake, të cilën e ka shkrepur në drejtim të një prej punonjësve të bankës, ka vjedhur shumën 652 200 lekë dhe 945 euro. Në datën 28.05.2010 ora 15:00, në Rrugën e Elbasanit, Tiranë, ka tentuar të vjedhë me armë pikën e grumbullimit të parave të OSSH. Në datën 07.07.2010 ora 14;30, rishtas te Shkolla e Baletit, ka tentuar të vjedhë me armë pikën e grumbullimit të lekëve të faturave të energjisë elektrike, ku gjatë veprimeve për këtë qëllim, ka goditur dhe plagosur rëndë punonjësen e filialit, shtetasen Vjollca Tobli. Në datën 19.07.2010, ora 13:30, te stadiumi “Dinamo” pranë shkollës “Emin Duraku”, ka vjedhur me armë pikën e grumbullimit të lekëve të faturave të UJK-së, ku ka marrë shumën 25 000 lekë. Në datën 12.11.2010 rreth orës 12:30, në Rrugën e Dibrës, ka tentuar të vjedhë me armë Zyrën e Postës Nr. 31 me arkëtare, shtetasen Malva Dako, ku pasi nuk ka mundur të marrë paratë e kërkuara me insistim, ka qëlluar ndaj saj me një armë tip pistoletë, duke e plagosur rëndë. Në datën 19.11.2010, rreth orës 14:00 në Rrugën e Dibrës, te Medreseja, ka tentuar të vjedhë me armë zyrën nr.3 të Postës Shqiptare. Në datën 13.12.2010, rreth orës 12;00 në rrugën “Emin Duraku” te stadiumi “Dinamo”, ka vjedhur me armë arkën nr.12 të pagesave të energjisë elektrike të Kompanisë CEZ Tiranë, ku ka marrë shumën rreth 66 102 lekë. Në datën 30.09.2011, rreth orës 13:00 në Rrugën e Elbasanit, ka vjedhur me armë zyrën e filialit nr. 1, të Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizime Tiranë, ku ka marrë shumën 86 mijë lekë. Në datën 14.10.2011, rreth orës 13;30, në rrugën “Emin Duraku”, te stadiumi “Dinamo”, ka tentuar të vjedhë me armë zjarri tip pistoletë, arkën nr. 12 të Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizimeve Tiranë, me arkëtare shtetasen Vjollca Hakrama. Në datën 21 tetor 2011, rreth orës 17:35, në rrugën “Reshit Petrela” në afërsi të Dispanserisë, ka tentuar të vjedhë me armë argjendarinë me pronar shtetasin Rrapo Sinanaj, ku gjatë veprimeve për këtë qëllim ka qëlluar disa herë ndaj tij me armë duke sjellë për pasojë vdekjen në vend. Në dyqanin e argjendarisë, ai ka hyrë i maskuar në fytyrë me shami dhe ka qëlluar me armë, ndërsa ka ndeshur rezistencën e pronarit. Në datën 30.01.2012, rreth orës 15;20 në “Rrugën e Dibrës”, ka vjedhur me armë një degë të një banke, ku pasi ka hyrë brenda dhe ka shtrirë përtokë rojën, nën kërcënimin e një arme pistoletë, ka marrë shumën 222.000 lekë. Më datën 27.03.2012, rreth orës 15;10, në rrugën “Qemal Stafa”, sheshin “Shtraus” ka tentuar të vjedhë me armë filialin e “NGB Bank”. Konkretisht, pasi ka qëlluar me pistoletë në hyrje të filialit, rojën e sigurisë fizike, shtetasin Skënder Elmazi, ka hyrë brenda i maskuar në fytyrë dhe është drejtuar për te banaku i arkës ku si arkëtare punonte shtetasja 43-vjeçare, Leonora Kaloçi. Nën kërcënimin e armës, i ka kërkuar asaj të fuste para në një qese plastike. Leonora i ka thënë të priste sa të hapte arkën, ai është përgjigjur “çfarë të pres” dhe menjëherë ka shtënë ndaj saj dy herë me armë. Nga plagët e marra, arkëtarja ka gjetur vdekjen, ndërsa roja i bankës ka pësuar dëmtime të rënda.

Sipas KSHH, grupi i gatshëm i policisë së burgjeve ka kryer kontroll për sendet e ndaluara më 30 shtator, rreth orës 22.30 në sektorin e sigurisë së lartë në burgun e Peqinit.

Gjatë këtij kontrolli, uniformat e policisë së burgjeve janë futur në qelinë nr. 12, të këtij sektori, ku kanë pyetur të dënuarit e pranishëm nëse kishin sende të ndaluara. I dënuari V. G., është përgjigjur se nuk kishin sende të ndaluara. Pas kësaj përgjigjeje, i dënuari V.G pretendon se punonjësit e Grupit të gatshëm e kanë goditur atë me shkopinj gome në pjesë të ndryshme të trupit si në shpinë, bark dhe shputat e këmbëve.

8 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)