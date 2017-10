Shqipëri-Itali, ndalohet grupi ‘ILLYRIAN ELITE’, priten 1200 tifozë “axurrë”

Policia e shtetit publikoi sot planin e masave në kuadër të ndeshjes mes Shqipërisë dhe Italisë që do të luhet nesër në mbrëmje në stadiumin ‘Loro Boriçi’ të Shkodrës. Ndër të tjera policia bëri me dije se me qëllim shmangien e incidenteve do të ndalohet futja në stadium e asnjë personi nga tifogrupi “ILLYRIAN ELITE”, të cilëve nuk u janë shitur bileta nga Federata Shqiptare e Futbollit pasi kanë krijuar probleme në ndeshjen Itali-Shqipëri në Palermo, më datë 24.03.2017.

Policia sqaron se nga Italia pritet të ndjekin ndeshjen në stadium rreth 1200 tifozë. Prej tyre, rreth 500 pritet të vijnë enkas nga vendi fqinj, ndërsa rreth 700 tifozë pritet të jenë shtetas italianë me banim të përkohshëm në Shqipëri.

Policia e Shtetit kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e tifozëve për masat e shtuara, me qëllim shmangien e konfuzionit gjatë hyrjes për në stadium, mbarëvajtjen normale të aktivitetit dhe garantimin e sigurisë.

