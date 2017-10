AKU, nga “tepsia” te… diploma e “Kristalit”

Autoriteti Kombëtar i ushqimit u ngrit që në fillim gabim. Më shumë sesa për nevojën e kujdesit për konsumatorët, ngritja e tij ishte një nga kërkesat e Brukselit para nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asocim.

Por mbështetja e Brukselit nuk mungoi. Komisioni Europian e ka asistuar AKU-në me dy projekte, ndërsa Specialistët e AKU-së janë trajnuar rregullisht nga EFSA. Por duket se gjithçka çalon nga koka. Në këta 7 vjet ekzistencë, AKU ka ndërruar 6 drejtorë të përgjithshëm.

Fillimisht detyra për ta ngritur si institucion iu besua Genc Jukës, ish-deputet i PD-së, i diplomuar për agronomi. Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 2013, kur LSI doli nga koalicioni me PD-në, pjesë e qeverisjes u bë PDIU.

Nga ai moment, 3 drejtorë të AKU-së kanë qenë përfaqësues të kësaj force politike. Artan Gjergji, i diplomuar për ekonomi, zëvendësoi Genc Jukën. Pas zgjedhjeve të 2013 dhe krijimit të qeverisë së majtë, avazi i tepsisë vazhdoi/ Artan Gjergji u zëvendësua nga Afrim Bakaj, i diplomuar i shkollës së Bashkuar të Oficerëve, një figurë e spikatur e Partisë Socialiste të Durrësit.

Me rifutjen e PDIU-së në koalicionin qeverisës vitit 2014, AKU iu la përsëri PDIU-së. PDIU vuri në krye të AKU-së Isuf Shehu, me profesion jurist. Por po kjo parti e hoqi shpejt zotin Shehu dhe në vend të tij vuri Dritan Sejkon.

Sot AKU drejtohet nga Agim Ismali, i diplomuar për inxhinieri elektrike dhe pranë Akademisë së Rendit. Top Channel kontaktoi me zotin Ismaili, i cili nuk pohoi por as mohoi se disponon edhe një diplomë juridiku të ish-universitetit Kristal. Por zoti Ismaili mohoi të ketë qenë jurist i një prej importuesve më të mëdhenj të mishit në vend, që nëse do të ishte e vërtetë, do ta vendoste atë në një pozicion të pastër konflikti interesi.

Por përveç 6 drejtorëve, në 7 vjet AKU ka ndërruar edhe tre herë godinë. Kjo godinë, e ndërtuar enkas për AKU-në me fonde të Komisionit Europian, iu mor AKU-së dhe iu dha Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural.

Pasi qëndroi pak kohë në ministri, sot selia qendrore e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ndodhet pranë një ish-reparti ushtarak, afër varrezave të Tufinës, në periferi të Tiranës. Një simbol i trishtuar sesi në këtë vend gjerat nuk bëhen as pse duhen, dhe as si duhen.

9 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)