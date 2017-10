Faslli Haliti: Pas dënimit, iu ktheva përsëri të shkruarit furishëm     

Intervistë me poetin Faslli Haliti

Diku, në romanin e tij të famshëm, «Doktor Zhivago», Pasternaku, shkruan pak a shumë: askush nuk e do poezinë sa ç’e do një rus ! Më vjen keq, i madhi Boris, kuptohet që ti nuk dije asgjë për Lushnjën, thotë autori i këtij shkrimi. Kush ka të drejtë?

Të dy kanë të drejtë. Edhe lushnjari edhe rusi e duan poezinë e poetëve të tyre sepse për ta ajo është prodhimi më i ushqyeshëm për shpirtin e tyre.

E fillojmë me mbretin e detyruar të abdikojë, thuhet këtu për ty…

Fjala mbret këtu është një metaforë. Unë nuk jam ndier e nuk ndihem mbret në poezi.

Quhej Faslli me mbiemër Haliti, i lindur dhe i rritur si poet, yll i krahinës i cili filloi të shkëlqejë në kryeqytet, Tiranë, midis shigjetave majëmprehta dhe zilisë. Komenti juaj.

Autori, gjatë gjithë shkrimit përdor një gjuhë figurative, metaforike. Edhe fjala ylli i krahinës, është gjithashtu një shprehje metaforike. Natyrshëm ai mund të thoshte që, spikati me poezinë e tij në krahinën e Myzeqesë. As e kam mbajtur as e mbaj veten për yll në poezi.

Po si e mban?

Si një krijues që përpiqet të thotë fjalën e tij, mbase nuk e them me përsosmëri, por që e them me sinqeritet, këtë se luan as topi i karadakut, siç themi ne këtej nga ne Lushnja.

Në një poezi tuajën ju thoni: «Jam /Vidhi/ Më i lartë i fushës/Ah/ Sikur fusha/

Të ishte pyll/ Dhe fijet e brit të ishin lisa! Si ta kuptojmë këtë ah-je/n tënde?

Një ahje që, nuk jam ai, siç do të dëshiroja të isha në poezi.

Mbretëresha Parti, thuhet më poshtë, nuk mund të toleronte krijimin e një autoriteti të tillë, të cilin njerëzit e donin, të rinjtë e adhuronin, poetët e imitonin, sepse ai ëndërronte gjëra të ndaluara, sepse ai guxonte të gjente njolla edhe në diell, Ju gjenit njolla në diell, apo besonit në diellin?

Unë besoja në Diellin, por më mbytën rrëketë, të cilat, shpresoja se Dielli, do t’i thante, por ai më përvëloi mua, kurse rrëketë i la të vërshoni të tërbuara mbi të gjithë ne.

Mbretëresha Parti, nuk mund të toleronte krijimin e një autoriteti të tillë ( si ti domethënë). Kështu?

Jo tamam kështu, sepse unë nuk isha ndonjë autoritet, por një krijues që admirohesha nga kolegët krijues, por mbretëresha apo mbreti këtë përgjonin: harenë që të sillte puna, krijimi, suksesi, dahuria për njeri-tjetrin, pikërisht këtë nuk toleronin ata, sepse kishin frikë se duke admiruar e dashur njeri – tjetrin, ne, do t’i harronim ata. Mbreti apo Mbretëresha, donin që të rrije si pulë dhe jo si gjel para tyre. Ky ishte zakoni dhe kërksa e parë etike mizore e epokës së mbretërve me «pashallarë të kuq»; përuljen e njerëzve, ata e merrnin si dashuri e adhurim për veten e tyre. Autoriteti suprem ishin ata, ndaj dhe nuk toleronin asnjë lloj autoriteti të madh apo minimal.

Reth tij, ( rreth teje) po grumbulloheshin Musketerët e parë të cilët quheshin Visar Zhiti, Fatbardh Rustemi, Sherif Bali e plot të tjerë apo jo?

Jo plotësisht kështu. Ata nuk ishin muskëtierë. Ata ishin kolegët, shokët e mi krijues, poetët e ardhëm të cilët sot janë poetë e shkrimtarë të shquar. Por është e vërtetë që grumbullimet mbret dhe mbretëresha i shihnin me dyshim dhe i kishin në shënjestër.

Ushtarët e rinj përpiqeshin të përfitonin nga mbreti Haliti të cilët shtoheshin rreth tij duke fituar përvojë duke mësuar nga mbreti se, që të bëheshe poet, nuk ishte një profesion komod, në fakt, ishte një zgjedhje e ndërgjegjshme drejt iluzioneve pa fund, drejt vuajtjes dhe zhgënjimeve të hidhura. Ju ndiheshit mbreti dhe ata ushtarë apo shokët e tu krijues.?

Natyrisht. Ata ishin shokët e mi krijues. Ne ishim, shokë dhe krijues që na bashkonte poezia dhe arit. Midis nesh nuk kishte hirarki të tilla. As unë s’isha mbret as shokët e mi nuk ishin ushtarë, por vetëm krijues pasionantë e të talentuar dhe vizionarë që aspironin lirinë. Madje, në vitet ’70-të, unë kam shkruar e botuar poezinë: «Midis jush», mesazhi i së cilës ishte fare i qartë: «Fatbardhi,/ Unë/. Visari/, Unë rri midis jush/, Si më i shkurtër/ Dhe jo si mësues/».

Sa për përvojën, atë e merrnim njëherësh të dy palët reciprokisht: ata nga unë e unë nga ata. Kur unë u dënova për poemën «Dielli dhe rrëkerat», dhe Visar Zhiti u burgos sepse shikonte njolla në diell, natyrisht kjo ishte një përvojë e hidhur, mizore se, të bëheshe poet, nuk ishte një profesion komod, në fakt, ishte një zgjedhje e ndërgjegjshme drejt iluzioneve pa fund, drejt vuajtjes dhe zhgënjimeve të hidhura. Vladimir Çuni, poet i ri atëherë, shkroi për mua në gazetën Ora e fjalës se: «Nga Faslli Haliti mësuam të rebeloheshim»

Lushnja ishte bërë, tashmë, një shkollë e vërtetë e poezisë e cila, si të gjitha shkollat ​​që respektohen, kishte prekursorin e saj Faslli Halitin. që i instruktonte me vargjet e tij befasues ta gjenin poezinë midis njerëzve dhe ta shkruanin atë në një mënyrë të tillë që të thithej e të bëhej e dashur nga njerëzit. Ju e mbani veten për prekursorin e kësaj shkolle?

Të them të drejtën nuk më ka vajtur në mend një gjë e tillë. Di se Vath Korreshi dhe Loni Papa janë dy poetë e shkrimtarë lushnjarë që kanë krijuar para meje. Unë vetë, sinqerisht, nuk mendoj se kam krijuar ndonjë shkollë poetike, gjë tjetër seç mund të mendojnë të tjerët duke u nisur nga poezia ime.

Faslli Haliti u dënua, por si në përrallat e vërteta me mbret, u kthye përsëri në fronin e mbretit.

Suksesin nuk e kam kërkuar vetëm në poezi. Dhe kurrë në karrierë, politike, në biznese. Por se sa i suksesshëm kam qenë dhe jam në poezi, mbetet që këtë ta gjykojnë të tjerët. Shtoj këtu se unë nuk u ktheva përsëri në fronin e mbretit si në përrallat e vërteta me mbretër, por pas dënimit, iu ktheva përsëri të shkruarit furishëm për të fituar kohën e humbur dhe nga poet me një libër kur u dënova, në vitin 1973, sot jam poet me 21 libra poetkë për të rritur dhe fëmijë si dhe me 15 libra të përkthyer në poezi e në prozë.

Në këtë pikë dishepujt e tij ishin bërë të shumtë: kush mushqetar, kush princ dhe kush i fortë për të zëvendësuar mbretin kur ta kërkonte koha. A po e kërkon koha këtë zëvendësim?

Në letërsi, asnjë krijues nuk e zëvendëson njeri-tjetri. Secili lëron parcelën e tij në poezi, apo prozë. Di se askush nuk ka kërkuar të më heq stiletin nga dora duke zëvendësuar kështu dorën, shpirtin e vokacionin tim poetik.

Dishepujt e tij ( e tu) ishin bërë të shumtë. Po tani a janë shtuar apo pakësuar ata?

Së pari. Tani nuk ka dishepuj, por krijues të lirë, me personalitet individual. Së dyti. Nuk di gjë për shtimin apo për pakësimin e dishepujve, por di mirëfilli që është shtuar aradhe e poetëve dhe shkrimtarëve të rinj lushnjarë. Brezi të para viteve ’90-të Elmaz Qerreti, Bajame Hoxha, Shpend Sallaku, Kozma Gjini, Ilir Levonja, Themi Bello etj., i është shtuar një ekip i ri poetësh të talentuar dhe tepër efiçentë si: Miltiadh Davidhi, Valter Dauti, Klodiana Kullolli, Anila Toni, Brixhida Ndini, Franka Dervishi, Vasil Bozo, Sokrat Ndreçka, etj, të cilët vinë si një gjeneratë, jo vetëm me talent të spikatur, por edhe me kulturë e sidomos me një informacion të bollshëm të cilin, ne brezat e më parshëm nuk i kemi pasur, jo për fajin tonë.

Bisedoi: Prof. Dr. Klara Kodra

9 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)