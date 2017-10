Gjonaj: Vettingu gati që sot, anëtarëve të komisionit i rritet paga me 50%

Gjonaj: Vettingu gati që sot, anëtarëve të komisionit i rritet paga me...

Qeveria ka vendosur që të rrisë me 50% pagat për të gjithë anëtarët e institucioneve të rivlerësimit. Vendimi u mor sot në mbledhjen e qeverisë dhe u bë publik nga ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj.

“Në mbledhjen e sotme Këshilli i Ministrave mori një vendim të rëndësishëm për përcaktimin e pagesës shtesë të të gjithë anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit duke i akorduar kështu shumën shtesë në masën 50% të pagesës mujore të përcaktuar në ligj.

Pra qeveria shqiptare ashtu siç ka premtuar se do të mbështesë zbatimin e reformës në drejtësi në aspektin buxhetor dhe atë infrastrukturor. Me vendimin që mori sot konfirmoi edhe njëherë angazhimin e saj serioz.

Mbështetja nga ana e qeverisë për sa i përket buxhetit është një detyrim sa kushtetues edhe ligjor, aq sa edhe shprehja e një vullneti të plotë për rritjen e pagesës me 50% më shumë.

Me vënien në dispozicion të godinave dhe infrastrukturës me miratimin e strukturës si dhe me shtesën e pagës që ju vu sot të gjithë anëtarëve të komisionit të vettingut, institucionet e reja janë gati të fillojnë nga procesi që sot.

Qeveria shqiptare është shumë e interesuar që procesi i vettingut të nisë sa më parë, process për të cilin u punua gjatë për ta dizenjuar dhe miratuar, proces nga i cili mezi pritet edhe nga qytetarët për të dhënë rezultatet e para”, tha Gjonaj.

