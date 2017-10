Horoskopi – 9 tetor 2017

Dashi

Nëse jeni 30 apo 40 vjeç dhe nuk keni ende një familje për ju ka ardhur momenti të krijoni një dhe me vendosmëri. Sqarojeni situatën tuaj sentimentale, por pa paragjykime.

Demi

Sot një mik i vjetër do të kthehet që t’ju kërkojë: nëse mundeni kaloni me të ndonjë moment të ditës tuaj, por pa ia kujtuar më vonë! Në punë gjeni një zgjidhje optimale për të krijuar një ambient të qetë.

Binjakët

Nëse po mendoni të kërkoni të merrni borxh ose kredi, shtyjeni dhe vlerësojeni çdo gjë nga e para. Kjo nuk është një periudhë e mirë për të bërë këtë gjë. Në dashuri duhet të gjeni paqen brenda jush.

Gaforrja

Ju pret një transferim i vogël. Mundohuni të relaksoheni dhe mos humbni kohë për atë vendim. Mërkuri mund t’ua bëjë irrituese ditën e sotme. Kjo periudhë me pak fat ka për të kaluar shumë shpejt.

Luani

Do të jeni ambiciozë dhe të zotë. Do të keni ide të qarta. Mund të merrni rezultate të shkëlqyera në punë. Sot në dashuri do të ndiheni pothuajse të trishtuar gjatë gjithë kohës.

Virgjëresha

Mos e hidhni poshtë mundësinë e fundit që ju ka dhënë partneri. Mund të pendoheni përgjithmonë. Bëni shumë kujdes, sepse sot një person veçanërisht ziliqar dhe xheloz për ju mund t’ju japë një këshillë të gabuar.

Peshorja

Ditë kaotike dhe kontroverse në disa aspekte. Gjërat duhet t’i merrni më me qetësi. Dikush që ju e keni për zemër dhe që e mendoni prej kohësh, sot mund të ketë vërtet nevojë për ndihmën tuaj.

Akrepi

Do të zbuloni diçka të re për sa i përket punës suaj. Në mbrëmje do të jeni paksa melankolik. Ndërkohë, përpara se të merrni vendime të rëndësishme, analizoni mirë situatat dhe besojuni pak njerëzve.

Shigjetari

Duhet të jeni më të vendosur në përballimin e problemeve tuaja, sepse në të vërtetë ju ndieni mosbesim dhe mungesë kuraje për t’i pranuar gjërat ashtu siç ato janë.

Bricjapi

Vërini në përdorim aftësitë tuaja dhe përpiquni që të filloni një rrugëtim alternativ. Nëse ndiheni të vetmuar dhe të keqkuptuar, mundohuni t’i kapërceni pengesat këtë ditë. Fantazoni më shumë.

Ujori

Të reja të bukura për këdo që po kalon një dashuri të komplikuar ose ekstra. Ndërsa ata që po përjetojnë një lidhje të fshehtë duhet të bëjnë kujdes ndaj fjalëve që po përhapen.

Peshqit

Besojuni vetëm personave me besim ekstrem dhe mundohuni të mbani larg shpifësit dhe kuriozët për çdo gjë. Sot, partneri juaj, nëse ka lindur ditën e premte, do të jetë tepër nevrik, ndaj ruani durimin.

9 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)