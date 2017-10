Integrimi, Rama: Ne i bëmë detyrat, me BE-në nuk i dihet kurrë!

Edhe pse një ditë më parë shprehu besimin se qeveria shqiptare do të marrë një sinjal pozitiv në 100 ditët e para të punës, kryeministri Rama pranon se ende nuk ka një datë për çeljen e negociatave për vendin tonë. E për këtë, Edi Rama gishtin e drejton te Brukseli.

Por kryeministri thotë se nuk pret kurrsesi një ndryshim kursi në strategjinë e zgjerimit.

“Është thjesht jo e drejtë që ne nuk jemi në tratativa! Unë nuk e kuptoj këtë frikë të pabesueshme të udhëheqësve europianë, kur ata vazhdimisht lidhin fillimin e tratativave për anëtarësim me zgjedhjet (në vendet) e tyre, ose me mosdashjen e opinionit publik. Kjo është çmenduri! Do të ishte e kuptueshme, po të ishte puna për vetanëtarësimin, por këtu bëhet fjalë për tratativa. Pra, për këta politikanë do të ishte shumë e thjeshtë të thonë: Ne nuk do të pranojmë kurrë shtete të reja në BE, në qoftë se ata nuk plotësojnë kriteret”, deklaron Rama.

Në intervistën e dhënë për gazetën austriake “Der Standard”, kreu i qeverisë flet edhe për atë që e cilëson “Pallati i ri i drejtësisë”, në të cilin pas skanimit, shumë banorë nuk do të lejohen të futen më brenda.

“Një pjesë e konsiderueshme e njerëzve me siguri do të pushohet. Procesi i tanishëm nuk lejon hapësirë për ta, që ata t’i shpëtojnë, apo të depërtojnë në sistem”, shprehet kryeministri Rama.

9 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)