Italia mposht Shqipërinë, kuqezinjtë e mbyllin në tretët

Është mbyllur me rezultatin 0-1 sfida mes Shqipërisë dhe Italisë e luajtur në Loro Boriçi e vlefshme për eliminatoret e Botërorit Rusi 2018

Panuçi zbriti në fushë një formacion mbrojtës ndaj Italisë, por në pjesën e parë ishin “kuqezinjtë” ata që ndërmorën më shpesh iniciativën për të gjetur golin.

Sinjalet u dhanë që në minutat e parë, kur Hysaj godet nga një distancë e largët, por gjuajtja ishte qendrore dhe u prit pa vështirësi nga Buffon.

Italia u përpoq të zhvendoste ngadalë lojën drejt zonës së Shqipërisë, por nuk arriti që ta realizojë qëllimin, falë edhe rreshtimit të mirë në mesfushë.

Ndërkohë, në kundërsulm kuqezinjtë rrezikuan edhe me Roshin, Grezdën dhe Hysajn.

Megjithëse goli nuk mbërriti, pjesa e parë u mbyll me epërsinë e Shqipërisë, ta paktën sa u takon goditjeve në portë, ndërsa kontrolli i topi shkoi me një avantazh të lehtë për italianët.

Edhe pjesa e dytë foli më shumë për kuqezinjtë, që kërkonin me ngulm të shënonin në portën e Buffon dhe iu afruan në disa raste, veçanërisht me goditjen e Grezdës dhe një krosim në zonë që për pak nuk u dërgua në portën e tij nga Chielini. Por, golin e shënuan italianët, që shfrytëzuan mjaft mirë një gabim në vendosje të kapitenit Agolli, dhe kaluan në avantazh me anë të Candrevës.

Në fund, humbim 0-1, por arrijmë objektivin, duke mbajtur vendin e tretë në grup.

9 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)