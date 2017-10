Ja si mund të regjistroheni në platformën e bashkëqeverisjes me qytetarët

MIRËMËNGJES 😀dhe ju uroj një ditë të mbarë me këtë demonstrim të thjeshtë, ku mund të shihni se si, çdo anëtar i regjistruar i koalicionit qeverisës me qytetarët, mund të përdorë dritaren e ankesave në Platformën online “Për Shqipërinë që Duam”, për të çuar direkt fjalën e vet “lart në qeveri”, për çdo politikë, reformë a projektligj; për çdo problem në komunitet apo në familje që lidhet me shtetin; për çdo sjellje abuzive apo çdo marrëdhënie të vështirë me zyrat e shtetit! Duke “futur mik” direkt qeverinë, ju mund dëgjoheni për një shqetësim a të zgiidhni një problem dhe të kontribuoni për ta bërë më të mirë këtë vend, duke luftuar së bashku padrejtësitë në zyrat e shtetit🤝Për këto e plot të tjera që do t’i mësoni me një vizitë në Platformën online të Bashkëqeverisjes, mjafton të regjistrohuni si pjesëtarë aktivë të Aleancës për Shqipërinë që duam në www.shqiperiaqeduam.al

