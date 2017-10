Luan Rama: LSI e vendosur të kontribuojë për reformën zgjedhore

Zëvendës kryetari i LSI, Luan Rama dhe se forca politike ku ai bën pjesë është e vendosur që të kontribuojë për reformën zgjedhore. Në një prononcim për mediat, Luan Rama tha se LSI ka qendrimet e vetë për këtë projekt, por angazhimet e saj të të përcaktohen pas asaj që do të vendosë Parlamenti ditën e enjte.

“ Në seancën e të enjtes Kuvendi do të vendosë dhe do të vlerësojë se çfarë do të bëjë me komisionin e reformë zgjedhore dhe në funksion të asaj që do të vendosë kuvendi ne do të përcaktojmë të gjitha hapat dhe angazhimet tona.

Ne kemi qëndrimin dhe projektin tonë sesi reforma zgjedhore të jetë realisht efikase për të parandaluar njëherë e mirë dhe përfundimisht atë realitet skandaloz që prodhojnë zgjedhjet në Shqipëri. Ashtu sikundër ne jemi të vendosur të kontribuojmë maksimalisht që reforma të jetë efikase, konsensuale dhe të garantojë vlerën, barazinë e votës”, tha Rama.

9 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)